İngiliz vekilden tartışmalı sözler: Birmingham'da bir buçuk saat boyunca tek bir beyaz yüz görmedim
Yayınlanma:
İngiliz Milletvekili Robert Jenrick, Birmingham'ın bir bölgesine yaptığı ziyarette "başka bir beyaz yüz görmediğinden" yakınarak, burada yaşamak istemediğini söyledi. Beyaz insanların eksikliğini vurguladıktan sonra, meselenin "ten rengi veya din" olmadığını, insanların bir arada yaşamasını istediğini belirtti.

Jenrick, 14 Mart'ta Aldridge-Brownhills Muhafazakarlar Derneği yemeğinde, GB News için banliyödeki çöplerle ilgili bir video hazırladıktan sonra kaydedilen yorumları yaptı.

"Çöplerle ilgili bir video çekmek için Birmingham'daki Handsworth'a gittim ve gerçekten korkunçtu. Bu ülkede bir gecekondu mahallesine en yakın olduğum yer burasıydı. Ama orada fark ettiğim bir diğer şey de, şimdiye kadar gittiğim en kötü entegre yerlerden biri olmasıydı. Hatta, orada haber çekimi yaptığım bir buçuk saat boyunca tek bir beyaz yüz bile görmedim," diye iddia etti.

9e31617b-3400-4be4-9085-8c5c5604b84b.webp

"Yaşamak istediğim ülke bu değil. İnsanların düzgün bir şekilde entegre olduğu bir ülkede yaşamak istiyorum. Ten renginiz veya dininiz önemli değil, elbette değil. Ama insanların yan yana yaşamasını istiyorum, paralel hayatlar yaşamasını değil. Ülke olarak yaşamak istediğimiz doğru yol bu değil," diye ekledi.

Batı Midlands Belediye Başkanı İşçi Partili Richard Parker, Jenrick'in bu sözleri ırkçı bulduğunu söyledi.

BEYAZ İNGİLİZLERİN SAYISINDAKİ DÜŞÜŞTEN ZATEN BAHSEDİLMİŞTİ

Birmingham Belediye Meclisi'ne göre Handsworth'un %25'i Pakistanlı, %23'ü Hintli, %10'u Bangladeşli, %16'sı Siyah Afrikalı veya Karayipli, %10'u karışık veya diğer etnik gruplardan ve %9'u beyazdır.

Guardian gazetesinin açıklamasını yayınlamasının ardından Jenrick, "20 yıl boyunca yayınlanan altı ayrı hükümet raporu, paralel topluluklar sorununu vurguladı ve bu konuda açık ve samimi bir tartışma çağrısında bulundu. Durum bugün de daha iyi değil. Diğer politikacıların aksine, bu konudan kaçınmayacağım. Birleşik bir ülke olmak istiyorsak toplulukları entegre etmeliyiz." dedi.

01j94416waspzpdw80metcnzng.webp

Jenrick daha önce ülkenin bazı bölgelerindeki "beyaz İngiliz" sayısındaki düşüşten bahsetmişti. Mayıs ayında Sky News'e verdiği demeçte, "Doğu Londra'daki Dagenham'ın bazı bölgelerine bakarsanız, beyaz İngiliz nüfusu son 25 yılda %50 azaldı," demişti.

Jenrick, 2014'ten beri İngiliz Parlamentosu üyesidir. Muhafazakar Parti üyesidir. 2019-2021 yılları arasında Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı, 2022-2023 yılları arasında ise Göçmenlik Bakanı olarak görev yapmıştır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

