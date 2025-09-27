Türkiye hepsinin gerisine düştü: Bangladeş, Hindistan, Zimbabve...

Türkiye hepsinin gerisine düştü: Bangladeş, Hindistan, Zimbabve...
Yayınlanma:
Kadınların sivil hak ve özgürlüklerinde Türkiye hepsinin gerisine düştü: Bangladeş, Hindistan, Zimbabve... CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, "İşte AKP’nin 'Türkiye Yüzyılı' adını verdiği 'Yüzyılın Beceriksizliği'nde kadın olmak" diyerek 175 ülkenin değerlendirildiği raporun acı sonucunu paylaştı.

CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kadınların Sivil Hak ve Özgürlük Endeksi verilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin kadın haklarında uçuruma sürüklendiğini ifade eden Asu Kaya, "Türkiye, kadınların sivil hak ve özgürlüklerinde 175 ülke arasında 119. sırada. AKP’nin kadını yok sayan hatta kadın düşmanı politikalarıyla kadınların hakları gasbedilmeye, eşitlik mücadelesi bastırılmaya çalışılıyor. Kadınların özgürlüğünü, eşitliğini ve haklarını savunmaya devam edeceğiz" dedi.

turkiye-hepsinin-gerisine-dustu-banglades-hindistan-zimbabve.png

TÜRKİYE HEPSİNİN GERİSİNE DÜŞTÜ: BANGLADEŞ, HİNDİSTAN, ZİMBABVE...

Asu Kaya paylaşımında, Türkiye'nin Bangladeş, Hindistan ve Zimbave'nin gerisine düştüğüne dikkat çekerek şunları söyledi:

"Durdurulamayan kadın kıyımı ve cezasız kalan şiddet, ellerinde koruma tedbirleriyle katledilen kadınlar, gasp edilen haklar, tacizci sözde eğitmenlerin görevine iade edilip, şekerci dekanların atanması, güvencesiz iş gücü, yok sayılan hayatlar, gelirde adaletsizlik, görünmeyen emek, kadının miras hakkına göz dikilmesi, katiller sokakta kol gezerken, teşhircilik suçlamasıyla kadınların kıyafetine müdahale edilmesi, kaç çocuk doğuracağı ve nasıl doğuracağı dayatması, 6284 sayılı Kanun’un etkin uygulanmaması... Üstüne bir de İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldı.

Kadın haklarında uçuruma sürükleniyoruz. V-Dem raporuna göre Türkiye, kadınların sivil hak ve özgürlüklerinde 175 ülke arasında 119. sırada. Bangladeş, Hindistan, Zimbabve… Hepsinin gerisindeyiz. AKP’nin kadını yok sayan hatta kadın düşmanı politikalarıyla kadınların hakları gasp edilmeye, eşitlik mücadelesi bastırılmaya çalışılıyor. Ama biz buradayız. Kadınların özgürlüğünü, eşitliğini ve haklarını savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

