Ayılar ülkeyi karıştırdı! Meclis harekete geçti

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ülke genelinde sayıları giderek artan ayı saldırılarına karşı yeni önlemler alınacağını duyurdu. Başbakan, Meclis Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, hükümetin sunmayı planladığı ek bütçe teklifiyle yerel yönetimlere destek sağlanacağını ifade etti.

AVCI ÜCRETLERİ BÜTÇEDEN KARŞILANACAK

Takaiçi, bu kapsamda yerel yönetimlere yapılan mali desteğin genişletileceğini kaydetti. Genişletilen destek paketi içerisinde, ayı avcılarının ücretlerinin karşılanması da yer alıyor.

Piste ayı girdi: Uçak seferleri durduruldu

ASKERİ DESTEK VE YENİ AVCI İSTİHDAMI

Tokyo hükümeti, saldırıların yoğun olarak görüldüğü kuzeydeki Akita eyaletine tedbir amacıyla asker gönderme kararı almıştı. Ayrıca, 31 Ekim'de yapılan bir diğer açıklamada, ayı saldırılarıyla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edileceği bilgisi paylaşılmıştı.

Ayı Okan Japonya'nın gündemine oturdu! Bizzat gelip yayın yaptılar

AYI UÇUŞLARI DURDURMUŞTU

Öte yandan, Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaletinde bulunan Hanamaki Havalimanı'nda, piste bir ayının girmesi üzerine uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu.