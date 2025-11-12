Piste ayı girdi: Uçak seferleri durduruldu

Yayınlanma:
Japonya'nın Hanamaki Havalimanı'nda seferler, piste ayı girmesi sonucu kısa bir süreliğine durduruldu.

Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, yerel saatle 13.00 sıralarında ülkenin Iwate eyaletindeki Hanamaki Havalimanı'nda uçuşlar kısa süreliğine durduruldu.

Televiyon, uçuların piste bir ayının girmesi sonucu durdurulduğunu bildirdi.

Yetkililer, ayının pistten uzaklaştığını teyit edeimesinin ardından seferlerin yerel saatle 14.30 itibarıyla yeniden başladığını bildirdi.

SON ZAMANLARDA AYI SALDIRILARINDA ARTIŞ VAR

Japonya, son dönemde giderek artan ayı saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Tokyo hükümeti, son dönemde artan ayı saldırılarına karşı tedbir amacıyla ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine asker gönderme kararı almıştı.

Japonya hükümeti, 31 Ekim'de ayı saldırılarıyla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklamıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

