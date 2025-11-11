Yol kenarında çok sayıda ölü köpek bulundu!

Denizli’nin Buldan ilçesi ile Güney ilçesi arasındaki karayolu üzerinde sabah saatlerinde çok sayıda köpek ölüsü bulundu.

Denizli’nin Buldan ilçesi ile Güney ilçesi arasındaki karayolu üzerinde sabah saatlerinde avcılar tarafından yol kenarında çok sayıda köpeğin cansız bedeni bulundu.

"ÖLÜ SAYISI DAHA DA FAZLA OLABİLİR"

Olayı fark eden vatandaşlardan Musa Ekinci, yol kenarında ilk önce bir, ardından birkaç metre ileride başka köpeklerin de hareketsiz yattığını gördüklerini aktardı. Ekinci, "Bizim tespit ettiğimiz beş köpek ölüydü. Çevrede birkaç tane de hala dolaşan canlı köpek vardı. Ölü sayısının daha da fazla olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Ekinci, yaptığı incelemede köpeklerin hiçbirinde silahla vurulma izine rastlanmadığını belirterek, "Büyük ihtimalle zehirlenmiş olabilirler" ifadelerini kullandı.

Olay yerine gelen vatandaşların ihbarı üzerine ekipler bölgede inceleme başlattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

