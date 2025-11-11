Deprem değil 'deprem fırtınası'! Uzman isimden hem iyi hem kötü haber

Bölgedeki sismik hareketlilik, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle başladı. Sındırgı merkezli bu ilk büyük deprem, ilçedeki bazı binaların yıkılmasına neden oldu. Artçı sarsıntılar devam ederken, 27 Ekim'de bölge bu kez ikinci bir 6,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı ve yine bazı binalar hasar gördü. Ağustos ayından bu yana bölgede kaydedilen artçı depremlerin sayısı 17 bini aştı.

SON SARSINTILAR İSTANBUL'DAN DA HİSSEDİLDİ

Deprem fırtınası sürerken, dün gece saat 21.20'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu sarsıntı, Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa gibi geniş bir coğrafyada hissedildi. AFAD verilerine göre, gece boyunca sarsıntılar devam etti ve 00.02'de 4,3, 04.54'te 4,1 ve 06.08'de 4 büyüklüğünde üç önemli sarsıntı daha kaydedildi. Aralıksız süren artçılar nedeniyle bölge halkı büyük bir tedirginlik yaşıyor.

"BU KADAR ÇOK ARTÇI OLAĞAN DEĞİL"

Bölgedeki son durumu NTV yayınında değerlendiren Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, yaşananların sıra dışı olduğuna dikkat çekti. 10 Ağustos'taki depremin ardından artçıların beklentilerin aksine güneyde yoğunlaştığını ve bunun da 27 Ekim'deki ikinci 6,1'lik depremi tetiklediğini belirten Tüysüz, "6,1 büyüklüğündeki deprem için bu kadar çok artçı olması pek olağan bir durum değil" dedi. Tüysüz, sadece Sındırgı'da 17 bine yakın artçı olduğunu, Simav ve Gördes'teki sarsıntılarla birlikte bu sayının 20 bin civarına ulaştığını kaydetti.

"TÜRKİYE'DE İLK DEFA YAŞANIYOR"

Bölgedeki deprem sayısının neredeyse Türkiye'nin bir yıllık toplam deprem sayısına eşit hale geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Tüysüz, mevcut durumu bir deprem fırtınası olarak nitelendirdi. Deprem fırtınalarının, genellikle farklı büyüklükteki depremlerin kısıtlı bir alanda geliştiği bir etkinlik olduğunu ve fayların kesiştiği ya da magmanın yüzeye yükseldiği yerlerde görülebildiğini açıkladı. Dünyada birkaç hafta veya ay süren deprem fırtınaları olduğunu ancak bu kadar yoğun bir deprem fırtınasının kendi bildiği kadarıyla Türkiye'de ilk defa yaşandığını vurguladı. Tüysüz, dünyanın farklı yerlerinde bir milyona yakın depreme ulaşan fırtınalar olabildiğini, Türkiye'deki sayının ise an itibarıyla 20 binin biraz üzerinde olduğunu ekledi.

"DAHA BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİ YOK"

Bölgedeki sismik etkinliğin bir süre daha devam edeceğini belirten Tüysüz, endişeli vatandaşlar için önemli bir bilgiyi de paylaştı. Deprem fırtınalarında genellikle büyük bir depremin meydana gelmediğini söyleyen uzman isim, "Burada 4'lük, 5'lik belki 6'ya kadar varabilecek depremler olabilir. Ama daha büyük bir deprem beklentisi bu bölgede yok" yorumunu yaptı. Ancak Tüysüz, "Fakat uzun sürecek bir etkinlik olacağı ve ciddi anlamda psikolojik olarak insanları rahatsız ettiği de bir gerçek" diyerek sürecin zorlu geçeceğine işaret etti.