Avustralya'da sosyal medya yasağı genişletildi

Avustralya'da sosyal medya yasağı genişletildi
Yayınlanma:
Avustralya'da yıl sonunda yürürlüğe girecek 7 sosyal medya platformunun içerdiği yasak kapsamının genişletileceği belirtildi.

16 yaşından küçük kullancılılara yönelik sosyal medya yasağı 10 Aralık'ta yürürlüğe girececek. İletişim Bakanı Anika Wells 7 sosyal medya platformunu içeren yasağın genişletileceğini belirtti.

YASAK KAPSAMI GENİŞLİYOR

CNBC-E'nin ABC News'e dayandırdığı haberine göre, Avustralya İletişim Bakanı Anika Wells de yaptığı açıklamada bu platformlarla birlikte Reddit ve Kick'in de yasa kapsamına alınacağını duyurdu.

Sosyal medya platformlarının çocuklar üzerinde "ürkütücü bir kontrol gücüne" sahip olduğunu belirten Wells, yasağın uygulanması için "hiçbir mazeret olmadığını" vurguladı.

Avustralya'nın internet güvenliğinden sorumlu "eSafety" Komisyonu, bu platformların "tek veya temel amacının çevrim içi sosyal etkileşim sağlamak" olması nedeniyle yasağa dahil edildiğini bildirdi.

thumbs-b-c-4380cf4b3e7fd7ea99b66a5bd664f1ae.jpg

Çok sayıda takipçisi vardı: Gıda Dedektifi'ne erişim engeliÇok sayıda takipçisi vardı: Gıda Dedektifi'ne erişim engeli

MİLYON DOLARLIK CEZA GÜNDEMDE

Düzenlemeyle teknoloji şirketleri, 16 yaş altındaki kullanıcıların mevcut hesaplarını kapatmak ve yeni hesap açılmasını engellemek için "makul adımlar atmazlarsa" yaklaşık 50 milyon Avustralya dolarına (yaklaşık 32,5 milyon ABD doları) kadar para cezasına çarptırılabilecek.

16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER SOSYAL MEDYA KULLANAMAYACAK

Dünyada bir ilk olarak uygulanacak yeni yasaya göre, 16 yaş altındaki çocuklar YouTube videolarını izleyebilecek ancak hesap oluşturamayacak, bu nedenle içerik yükleme ve platformda etkileşimde bulunma imkanı olmayacak.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Dünya
İsrail, Gazze'de 31 aşı merkezini vurdu
İsrail, Gazze'de 31 aşı merkezini vurdu
Louvre soyguncusu Youtuber çıktı
Louvre soyguncusu Youtuber çıktı