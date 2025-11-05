Avustralya'da sosyal medya yasağı genişletildi

16 yaşından küçük kullancılılara yönelik sosyal medya yasağı 10 Aralık'ta yürürlüğe girececek. İletişim Bakanı Anika Wells 7 sosyal medya platformunu içeren yasağın genişletileceğini belirtti.

YASAK KAPSAMI GENİŞLİYOR

CNBC-E'nin ABC News'e dayandırdığı haberine göre, Avustralya İletişim Bakanı Anika Wells de yaptığı açıklamada bu platformlarla birlikte Reddit ve Kick'in de yasa kapsamına alınacağını duyurdu.

Sosyal medya platformlarının çocuklar üzerinde "ürkütücü bir kontrol gücüne" sahip olduğunu belirten Wells, yasağın uygulanması için "hiçbir mazeret olmadığını" vurguladı.

Avustralya'nın internet güvenliğinden sorumlu "eSafety" Komisyonu, bu platformların "tek veya temel amacının çevrim içi sosyal etkileşim sağlamak" olması nedeniyle yasağa dahil edildiğini bildirdi.

MİLYON DOLARLIK CEZA GÜNDEMDE

Düzenlemeyle teknoloji şirketleri, 16 yaş altındaki kullanıcıların mevcut hesaplarını kapatmak ve yeni hesap açılmasını engellemek için "makul adımlar atmazlarsa" yaklaşık 50 milyon Avustralya dolarına (yaklaşık 32,5 milyon ABD doları) kadar para cezasına çarptırılabilecek.

16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER SOSYAL MEDYA KULLANAMAYACAK

Dünyada bir ilk olarak uygulanacak yeni yasaya göre, 16 yaş altındaki çocuklar YouTube videolarını izleyebilecek ancak hesap oluşturamayacak, bu nedenle içerik yükleme ve platformda etkileşimde bulunma imkanı olmayacak.