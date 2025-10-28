Çok sayıda takipçisi vardı: Gıda Dedektifi'ne erişim engeli

Yayınlanma:
Sosyal medyada, market raflarına koyulan ürünleri inceleyip bunlarla ilgili paylaşımlar yapan Gıda Dedektifi isimli hesaba erişim engeli getirildi.

Gıda Dedektifi isimli X hesabına mahkeme kararıyla erişim engeli geitirildi.

Milyonlarca takipçiye sahip hesap, özellikle market raflarına konulan ürünlerin içeriklerine dikkat çeken paylaşımlarla biliniyordu.

ÜRÜNLERİN İÇERİKLERİNİ İNCELEYİP PAYLAŞIYORDU

Gıda Mühendisi Musa Özsoy'un sosyal medyada açtığı 'Gıda Dedektifi' isimli hesap, çocuklara yönelik ürünlerdeki katkı maddedleri ve şeker oranlarına dikkat çekerek popülerlik kazanmıştı.

Gıda Dedektifi, son zamanlarda bazı büyük firmaların ürünleriyle ilgili paylaşımlarının yanıltıcı olduğu yönündeki eleştiriler ve “gıda panikçiliği” iddialarıyla gündeme gelmişti.

Bazı üreticiler, hesap hakkında hukuki süreç başlatmıştı.

df.jpg

20 TL'ye alınan sarımsak nasıl 200 TL'ye satılır? Ürün etiketlerine bakınca anlıyorsunuz20 TL'ye alınan sarımsak nasıl 200 TL'ye satılır? Ürün etiketlerine bakınca anlıyorsunuz

GIDA DEDEKTİFİ'NE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Bu sabah itibarıyla Türkiye’deki kullanıcılar hesabın içeriklerine ulaşamazken, mahkeme kararının gerekçesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Hesabın daha önce de benzer hukuki girişimlerle karşı karşıya kaldığı biliniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

