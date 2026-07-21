Avrupa Birliği'nde ilk! Çocuklara sosyal medya yasaklandı

Fransa'da uzun süredir tartışılan çocukların çevrim içi güvenliğine yönelik düzenleme, yasalaşma sürecini tamamladı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da desteklediği tasarı, Senato'daki onayın ardından Ulusal Meclis'te de kabul edildi.

YASA TEKLİFİ MECLİS'TEN GEÇTİ

Meclis genel kurulunda yapılan oylamada tasarı, 81'e karşı 279 milletvekilinin desteğiyle kabul edildi. Görüşmeler sırasında söz alan vekiller, düzenlemenin Fransız çocuklarını dijital ortamda koruma adına zorunlu olduğunu vurguladı.

1 EYLÜL'DEN İTİBAREN HESAP AÇILAMAYACAK

Yeni yasaya göre, sosyal medya platformlarına yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu getirilecek. 15 yaşından küçük çocukların 1 Eylül'den itibaren sosyal medya hesabı açmasına izin verilmeyecek. Halihazırda açık olan 15 yaş altı hesapların ise platformlar tarafından dört ay içinde kapatılması istenecek.

FRANSA AB'DE İLK OLDU

Fransa, bu düzenlemeyle "sosyal medya kullanımına yaş sınırı getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi" unvanını aldı. Tasarının nihai metnine ocakta Ulusal Meclis'te, nisanda ise Senato'da onay verilmiş ancak metinler arasındaki farklar nedeniyle uzlaşma süreci devam etmişti. Dün itibarıyla iki kanat aynı metin üzerinde anlaşmaya vardı.

MACRON: "SÖZ VERDİĞİM GİBİ"

Cumhurbaşkanı Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz verdiği gibi yasağı hayata geçirdiklerini duyurdu. Macron, parlamenterlere teşekkür ederek çocukların çevrim içi ortamda korunmasının önemine dikkat çekti.

DÜNYA GENELİNDE BENZER DÜZENLEMELER

Son dönemde reşit olmayanların sosyal medya erişimi birçok ülkenin gündeminde. Avustralya, Çin, Brezilya, Endonezya ve Malezya gibi ülkeler yaş sınırı düzenlemesi getirirken, Avrupa Birliği de bu yönde adımlar atacağını taahhüt etti. Dünya genelinde yaklaşık 20 ülkede benzer çalışmalar yürütülüyor.

(AA)