Ateşkes uzatılacak mı? Beyaz Saray son durumu açıkladı

Ateşkes uzatılacak mı? Beyaz Saray son durumu açıkladı
Yayınlanma:
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran’la geçici ateşkesin uzatılması için yoğun müzakerelerin sürdüğünü ve görüşmelerin “verimli” geçtiğini söyledi. Leavitt, ateşkesin uzatılması için resmi talepte bulundukları yönündeki haberleri yalanladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde İran gündemine ve geçici ateşkesin uzatılmasına yönelik haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

ATEŞKESİN UZATILMASI TALEBİ YALANLANDI

Leavitt, ateşkesin uzatılması için İran’a resmi talepte bulundukları yönündeki haberleri yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, ateşkesin uzatılmasını resmi olarak talep ettiğimize dair bazı haberler gördüm. Bu doğru değil. Şu anda bu müzakerelere yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Görüşmeler verimli bir şekilde devam ediyor?”

TRUMP’TAN 'İYİMSER' MESAJ

ABD Başkanı Donald Trump’ın son açıklamalarına değinen Leavitt, sürecin olumlu seyrettiğini belirterek, “Bir anlaşma olasılığı konusunda iyimseriz. Başkan dün verdiği röportajda bundan bahsetti” dedi.

PAKİSTAN’IN ARABULUCULUK ROLÜ

Leavitt, Pakistan’ın arabuluculuğunun devam ettiğini ve İslamabad’ın bugüne kadarki rolünden çok memnun olduklarını vurgulayarak, bundan sonra da Pakistan’ın bu arabuluculuk rolünün devam etmesini istediklerini kaydetti. Olası yeni görüşmelerin büyük olasılıkla yine İslamabad’da yapılacağını söyledi.

ÇİN’DEN İRAN’A SİLAH TEDARİKİ OLMADI

Leavitt, Pekin’in bu süreçte Tahran’a silah tedarikinde bulunmadığını belirterek, “Çin Devlet Başkanı Şi (Cinping), Trump’a bu çatışma süresince İran’a silah tedarik etmediklerini garanti etti” ifadesini kullandı.

ABLUKANIN SÜRESİ TRUMP’A BAĞLI

Leavitt, ABD’nin İran limanlarına yönelik ablukasının ne kadar süreceği konusunda bir zaman çizelgesi vermekten kaçınarak, bu kararın tamamen Trump’a ait olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump, Fox News’e verdiği röportajda “İran’la savaşın bitmeye çok yakın olduğunu” dile getirmişti.

(AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

