Amerikan üniversitesinde gizli ritüel skandalı! 30 öğrenci yarı çıplak bodrumda bulundu

ABD’nin Wisconsin eyaletindeki Madison kentinde, Wisconsin-Madison Üniversitesi çevresinde faaliyet gösteren ve üniversite tarafından resmi olarak tanınmayan bir kardeşlik yapılanmasında yaşandığı öne sürülen olay soruşturulmaya başlandı. Polis, bir evin bodrumunda yaklaşık 30 öğrenciyi yaralı, kısmen kıyafetleri çıkarılmış ve üzerleri yiyecek, sos ve çeşitli sıvılarla kaplanmış halde buldu.

30 ÖĞRENCİ BULUNDU

Madison Polis Departmanı, olayla ilgili ihbarın çarşamba günü isimsiz bir ihbarcı tarafından yapıldığını açıkladı. İhbar üzerine ekipler, üniversite kampüsü dışında bulunan bir kardeşlik evinin bodrumuna gitti.

Polis ekipleri saat 20.20 sıralarında bodrumda yaklaşık 30 öğrenciyle karşılaştı. Büyük bölümünün 18 yaşında olduğu belirtilen öğrencilerin kısmen kıyafetsiz olduğu, üzerlerinde yiyecek, çeşitli soslar ve başka sıvılar bulunduğu aktarıldı.

YARALI HALDE BULUNDULAR

Yetkililer, öğrencilerin vücutlarında fiziksel saldırıyla uyumlu görünen yaralanmalar tespit edildiğini bildirdi. Bodrumun ise son derece kötü ve kirli durumda olduğu belirtildi.

Polisin açıklamasına göre mekandaki termostat yaklaşık 27 dereceye ayarlanmıştı. Bodrumun sıcak ve nemli olduğu, öğrencilerin bu koşullar altında tutulduğu kaydedildi.

Olayın, ABD’de üniversite kardeşliklerinde yeni üyelerin kabul sürecinde uygulanan ve “hazing” olarak adlandırılan fiziksel veya psikolojik zorlamalar kapsamında gerçekleşmiş olabileceği değerlendirildi.

İKİ KİŞİ SUÇLANDI

Soruşturma kapsamında 20 yaşındaki Brayden Klein ile yine 20 yaşındaki Samuel Vane, “hazing” ve kamu düzenini bozma suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Klein ve Vane, perşembe günü saat 01.00 sıralarında Dane County Hapishanesi'nden 400'er dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldı. İkilinin davada ne zaman hakim karşısına çıkacağı ise henüz açıklanmadı.

Madison polisi, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

ÜNİVERSİTE RESMİ OLARAK TANIMIYOR

Olayın merkezindeki Alpha Epsilon Pi (AEPi), Wisconsin-Madison Üniversitesi tarafından resmi olarak tanınan bir öğrenci topluluğu değil.

Üniversite, kardeşliğin kampüsteki resmi tanınırlığının yaklaşık 10 yıl önce, 2015'te sona erdirildiğini açıkladı. Ancak ulusal kardeşlik organizasyonunun Madison'daki yapılanmayı tanımaya devam ettiği ve bu nedenle grubun üniversite dışında faaliyet göstermeyi sürdürdüğü belirtildi.

Wisconsin-Madison Üniversitesi yönetimi, olayla bağlantısı tespit edilen öğrenciler hakkında ayrıca soruşturma yürütüleceğini duyurdu.

AEPi'DEN SERT AÇIKLAMA

1913 yılında Yahudi öğrencilerin oluşturduğu bir kardeşlik organizasyonu olarak kurulan Alpha Epsilon Pi, olayla ilgili yaptığı açıklamada suçlamaları “son derece ciddi” gördüğünü bildirdi.

Ulusal organizasyon, soruşturmayı yürüten makamlarla tam işbirliği yapacağını açıkladı. Açıklamada, olayda cezai sorumluluğu tespit edilen üyelerin AEPi'den ihraç edileceği ve yasal sürecin sonuna kadar destekleneceği belirtildi.

AEPi ayrıca üniversiteyle işbirliği yaparak olayda sorumluluğu bulunan kişilere öğrencilik kuralları kapsamında yaptırım uygulanmasını destekleyeceğini duyurdu.

Organizasyon, açıklamasında “Hazing, kardeşliğimizin savunduğu her şeye ihanettir” ifadelerini kullanırken, bu tür uygulamalara katılan kişilerin AEPi üyesi olma ayrıcalığını kaybettiğini vurguladı.

“GİZLİ KARDEŞLİKLER DAHA BÜYÜK RİSK TAŞIYOR”

Olay, üniversiteler tarafından resmi olarak tanınmayan ve kampüs dışında faaliyet gösteren kardeşlik yapılanmalarındaki denetim sorunlarını da yeniden gündeme getirdi.

“Hazing” karşıtı kuruluşlar, resmi tanınırlığı bulunmayan yeraltı yapılanmalarının üniversite yönetimlerinin doğrudan denetimi dışında kalması nedeniyle bu tür olayların tespit edilmesinin ve önlenmesinin daha zor olabileceğine dikkat çekti.

HazingInfo.org'un verilerine göre ABD'de 2000 yılından bu yana hazing bağlantılı yaklaşık 130 ölüm yaşandı. Araştırma ve savunuculuk platformu, ülkede bu tür olaylarda ortalama yılda yaklaşık 5 ölüm kaydedildiğini belirtiyor.

Madison'daki olayla ilgili soruşturmanın ise halen devam ettiği bildirildi.