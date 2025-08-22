Almanya’dan Gazze çağrısı: Çocuklar gözlerimizin önünde açlıktan ölüyor

Almanya’dan Gazze çağrısı: Çocuklar gözlerimizin önünde açlıktan ölüyor
Almanya, Gazze’de yaşanan kıtlığa dikkat çekerek Filistinlilere yardım sağlanması için İsrail’e çağrıda bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Josef Hinterseher, İsrail'i "bölgeye yeterli insani yardım ulaştırmaya" çağırdıklarını ifade etti.

Almanya, Gazze'de yaşanan kıtlığa ilişkin hiçbir şüphe olmadığını ifade ederek İsrail'e Filistinlilerin yaşadığı açlığın durdurulması için savaştan harap olmuş bölgeye yeterli yardım sağlaması amacıyla çağrıda bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Josef Hinterseher, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "Gazze'de açlık olduğuna dair şüphe yok ve biz de gelen bu haberleri yeni duyduk" sözlerini sarf etti.

Hinterseher, Birleşmiş Milletler (BM) destekli Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması (IPC) raporu hakkında kendisine yöneltilen bir soruya, İsrail'in kısıtlamaları ve askeri saldırılarının Gazze'de ilan edilen kıtlığa doğrudan yol açtığını ifade etti. Hinterseher, aynı zamanda, Almanya olarak Gazze Şeridi'ndeki kıtlık konusunda defalarca uyarılarda bulunduklarını kaydederek İsrail'i "bölgeye yeterli insani yardım ulaştırmaya" çağırdıklarını belirtti.

gazze2-001.jpg

“KITLIK TAMAMEN İNSAN KAYNAKLI”

Almanya Kalkınma Bakanı Reem Alabali Radovan da, konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak IPC raporunun Gazze'deki felaket durumunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Bakan Radovan, Gazze Şeridi'nde yaşanan felaket ve ilan edilen kıtlığa işaret ederek Gazze'de yardımlara erişimin önemli ölçüde artırılması çağrısı yaptı. Radovan, "Giderek daha fazla insan, özellikle de çocuklar, gözlerimizin önünde açlıktan ölüyor. Kıtlık tamamen insan kaynaklı" sözlerini sarf etti.

Radovan, "Bu böyle devam edemez. Yardım malzemelerine erişimde bir miktar iyileşme olsa da, IPC raporu bunun yeterli olmaktan uzak olduğunu gösteriyor. Derhal bir ateşkes gerekiyor ve aynı zamanda Hamas rehineleri derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmalıdır" açıklamasında bulundu.

İsrail 24 saatte 71 Filistinliyi öldürdüİsrail 24 saatte 71 Filistinliyi öldürdü

İsrail’den skandal adım! Belediye Başkanı’nın Filistin’e girmesini engellediİsrail’den skandal adım! Belediye Başkanı’nın Filistin’e girmesini engelledi

Kaynak:AA

