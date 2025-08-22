İsrail 24 saatte 71 Filistinliyi öldürdü

Yayınlanma:
İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı devam ediyor. Filistin'de kıtlığa neden olan İsrail, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 71 artarak 62 bin 263'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 71 ölü ve 251 yaralının getirildiği kaydedildi.

ATEŞKES İHLALİNDEN BU YANA 10 BİN 717 FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 717 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 45 bin 324 kişinin yaralandığı ifade edildi. Gazze'de İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 2 bin 60 kişinin öldürüldüğü, 15 bin 197 kişinin yaralandığı aktarıldı.

24'Ü YARDIM ALMAYA ÇALIŞIYORDU

Yardım almaya çalışırken son 24 saatte 24 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 113'ünün yaralandığı bilgisine yer verildi. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 112'si çocuk olmak üzere 273'e çıktığı hatırlatıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 62 bin 263'e, yaralıların sayısının 157 bin 365'e yükseldiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

