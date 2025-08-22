İsrail’den skandal adım! Belediye Başkanı’nın Filistin’e girmesini engelledi

İsrail’den skandal adım! Belediye Başkanı’nın Filistin’e girmesini engelledi
Yayınlanma:
İsrail, skandal bir adım atarak Barselona Belediye Başkanı Collboni’nin "Filistin şehirleriyle işbirliğini ve şehirlerin barış aracıları olarak rolünü güçlendirmek" amacıyla yapacağı ziyareti engelledi. Collboni sie, İsrail’in tavrını, “diyaloğu arama girişimlerine karşı düşmanca bir eylem" olarak değerlendirdi.

İspanya’nın Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni'nin Filistin’e yapmak istediği ziyaret İsrail tarafından engellendi. Barselona Belediyesi, İsrail'in engellemesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Beytüllahim ve Ramallah belediye başkanlarının daveti üzerine kurumsal bir ziyaret için bugün Filistin'e gitmek üzere yola çıkan Belediye Başkanı Collboni'nin başlangıçta onaylanan vizesinin daha sonra Tel Aviv yetkilileri tarafından herhangi bir açıklama yapılmadan son dakikada reddedildiğini duyurdu.

Collboni’nin ziyaret amacının "Filistin şehirleriyle işbirliğini ve şehirlerin barış aracıları olarak rolünü güçlendirmek", eski İsrail Başbakanı İzak Rabin ve eski Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Yaser Arafat'ın mezarlarına çiçek bırakılması, "B'Tselem" ve "Peace Now" gibi bazı sivil toplum kuruluşlarıyla görüşme ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile Barselona Belediyesi arasında yürütülen ortak projeler hakkında bilgi edinmek için Ürdün'de görüşmeler yapılmasını” kapsadığı ifade edildi.

israil.jpg

"DÜŞMANCA BİR EYLEM"

Barselona Belediye Başkanı Collboni de ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in tavrını "diyaloğu arama girişimlerine karşı düşmanca bir eylem" olarak değerlendirerek "İsrail hükümeti Filistin halkını yalnızlaştırmaya ve onların maruz kaldığı sürekli insan hakları ihlallerini dünyadan gizlemeye çalışıyor. Savunduğumuz şehirlerin diplomasisine ve özgürlüğe karşı direkt bir saldırı. Bu veto bizim kararlılığımızı daha da güçlendiriyor. Filistin halkının haklarının tanınması, adalet ve barış için Barselona'dan yorulmaksızın çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Barselona Belediyesi, geçtiğimiz mayıs ayında "uluslararası hukuka saygı gösterene kadar İsrail ile tüm kurumsal ilişkileri kesme" ve "Barselona-Tel Aviv kardeş şehir anlaşmasını askıya alma" kararı almıştı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını mayıs ayında "insanlık dışı" olarak değerlendiren Collboni’ye bir mektup gönderen Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac da "mevcut soykırım sırasında Filistin davasına verdiği cesur ve kapsamlı destek için" teşekkür etmişti.

Son Dakika | Birleşmiş Milletler Gazze'de kıtlık ilan ettiSon Dakika | Birleşmiş Milletler Gazze'de kıtlık ilan etti

5 aylık bebek “açlıktan” öldü!5 aylık bebek “açlıktan” öldü!




Kaynak:AA

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Dünya
Son Dakika | Husiler'den İsrail'e füze saldırısı: Tel Aviv'de sirenler devrede
Husiler'den İsrail'e füze saldırısı
İki büyük ülkeden İsrail'e tepki: Önlenebilirdi
İki büyük ülkeden İsrail'e tepki: Önlenebilirdi
Batı Nil virüsü 2 can aldı!
Batı Nil virüsü 2 can aldı!