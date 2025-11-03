Almanya’da drone alarmı! Uçuşlar durduruldu

Yayınlanma:
Almanya’nın Bremen şehrindeki havalimanında belirlenemeyen dron görülmesi sonucu uçuşlar durduruldu. Bu olay birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra Almanya’da da yaygın olarak görülen dron ihlallerinin sonuncusu oldu.

Almanya'nın Bremen Havalimanı'nda, kimliği belirsiz bir insansız hava aracının havada uçtuğu tespit edildikten sonra uçuşlar kısa süreliğine askıya alındı. Bu olay, son zamanlarda meydana gelen benzer olaylara bir yenisini daha ekledi.

Bremen’deki polis sözcüsü, insansız hava aracının “havalimanının hemen yakınında” görüldüğünü söyledi. Polis, hava trafiğinin yaklaşık bir saat boyunca durdurulduğunu ve dronu kimin uçurduğunun belli olmadığını belirtti.

Drone'un görülmesi, son haftalarda Almanya'da uçuşların aksamasını neden olan en son olay oldu.

Türkiye dron satınca Vucic’in 'Türk paranoyası' hortladı!Türkiye dron satınca Vucic’in 'Türk paranoyası' hortladı!

BAŞKENTİ DE ETKİLEDİ

Cuma günü, Berlin Brandenburg Havaalanı üzerinde kimliği belirsiz bir drone, hava trafiğinin yaklaşık iki saat süreyle durdurulmasına neden olmuştu.

Ekim ayı başında ise Münih Havaalanı, aynı nedenle iki gün içinde iki kez uçuşları durdurdu.

BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI

Alman yetkililer, bu yıl havaalanları ve askeri tesislerin çevresinde bir dizi ihlal olayının ardından, dronların güvenliğe yönelik artan bir tehdit oluşturduğu konusunda defalarca uyarıda bulundu.

NATO harekete geçti: Bu droneları kim, neden uçuruyor?NATO harekete geçti: Bu droneları kim, neden uçuruyor?

BERLİN MOSKOVA’YI SUÇLADI

Ukrayna'nın Rusya ile savaşında en büyük destekçilerinden biri olan Berlin, bu faaliyetlerin bazılarının arkasında Moskova'nın olabileceğini öne sürdü.

RUSYA YALANLADI

Rusya bu iddiayı yalanladı. Son aylarda, Almanya ve Norveç ve Belçika gibi diğer Avrupa Birliği ülkelerinde askeri üsler, sanayi tesisleri ve kritik altyapıların üzerinde uçan ve tanımlanamayan dronlar görüldü.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

