Türkiye dron satınca Vucic’in 'Türk paranoyası' hortladı!

Türkiye dron satınca Vucic’in 'Türk paranoyası' hortladı!
Yayınlanma:
Kosova Başbakanı Albin Kurti’nin, Baykar tarafından üretilen binlerce Skydagger kamikaze dronunun ülkeye ulaştığını açıklamasının ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, duruma tepki gösterdi. Vucic, “Türkiye Batı Balkanlarda istikrar istemiyor ve yeniden Osmanlı İmparatorluğu’nu diriltme hayali kuruyor” ifadeleriyle Türkiye'yi suçladı.

Türk silah üreticisi Baykar, aralık ayında imzalanan sözleşme kapsamında Kosova'ya Skydagger kamikaze dronu ihraç edeceğini açıklamıştı. Teslimatlar, geçtiğimiz gün Kosova’ya ulaşırken Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'ye bir teşekkür mesajı yayınladı.

Sırbistan ile sıklıkla gerilim yaşadığı bilinen Kosova’nın aldığı yeni nesil silahlar, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, Türkiye’ye tepki göstermesine neden oldu.

dron.jpg

SIRBİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE TEPKİ!

Vucic, sosya medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin tavrı BM Şartı’nın ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı kararının vahşi ihlalidir. Priştine’deki yetkililerin sürekli silahlandırılması kabul edilemez. Artık tamamen açık ki Türkiye Batı Balkanlarda istikrar istemiyor ve yeniden Osmanlı İmparatorluğu’nu diriltme hayali kuruyor.” ifadelerini kullandı.

Sırp lider Vucic Balkan ülkelerini Belgrad’a karşı birleşmekle suçladıSırp lider Vucic Balkan ülkelerini Belgrad’a karşı birleşmekle suçladı

Vucic, paylaşımının devamında “Sırbistan küçük bir ülke olabilir, ama Türkiye’nin gerçek niyetlerini çok iyi anlıyoruz.” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
Türkiye
Sağanak ve rüzgar hayatı felç etti: Kentte hayat durma noktasına geldi
Sağanak ve rüzgar hayatı felç etti: Kentte hayat durma noktasına geldi
Nevşehir’de feci kaza: 9 yaralı
Nevşehir’de feci kaza: 9 yaralı
Eskişehir'de acı olay: Okulda fenalaşan çocuk öldü
Eskişehir'de acı olay: Okulda fenalaşan çocuk öldü