Türkiye dron satınca Vucic’in 'Türk paranoyası' hortladı!

Türk silah üreticisi Baykar, aralık ayında imzalanan sözleşme kapsamında Kosova'ya Skydagger kamikaze dronu ihraç edeceğini açıklamıştı. Teslimatlar, geçtiğimiz gün Kosova’ya ulaşırken Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'ye bir teşekkür mesajı yayınladı.

Sırbistan ile sıklıkla gerilim yaşadığı bilinen Kosova’nın aldığı yeni nesil silahlar, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, Türkiye’ye tepki göstermesine neden oldu.

SIRBİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE TEPKİ!

Vucic, sosya medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin tavrı BM Şartı’nın ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı kararının vahşi ihlalidir. Priştine’deki yetkililerin sürekli silahlandırılması kabul edilemez. Artık tamamen açık ki Türkiye Batı Balkanlarda istikrar istemiyor ve yeniden Osmanlı İmparatorluğu’nu diriltme hayali kuruyor.” ifadelerini kullandı.

Sırp lider Vucic Balkan ülkelerini Belgrad’a karşı birleşmekle suçladı

Vucic, paylaşımının devamında “Sırbistan küçük bir ülke olabilir, ama Türkiye’nin gerçek niyetlerini çok iyi anlıyoruz.” dedi.