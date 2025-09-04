Sırp lider Vucic Balkan ülkelerini Belgrad’a karşı birleşmekle suçladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova, Hırvatistan ve Arnavutluk arasında savunma alanında yapılan işbirliğinin ülkesine karşı kurulduğunu iddia etti.

ÇİN’DEN SİLAH ALIMI SİNYALİ

Çin’de başkent Pekin’de İkinci Dünya Savaşı’nın Çin’de sona ermesinin 80’inci yıldönümü kapsamında yapılan askerî geçit törenine katılan Vucic, bu kapsamda muhabirlere değerlendirmelerde bulundu.

Vucic, Çin'in üst düzey çok amaçlı uçaklara ve modern helikopterlere sahip olduğunu ve bunları satın almayla ilgilenebileceklerini söyledi.

'SIRBİSTAN’A KARŞI YAPTILAR'

Sırp ordusunun, komşu ülkelerden gelebilecek her türlü saldırı karşısında caydırıcı gücü olması için hangi silahları alabilecekleri konusunu düşündüklerini aktaran Vucic, şunları ifade etti:

"Kosova, Hırvatistan ve Arnavutluk tesadüfen askeri ittifak kurmadı. Bu ittifakı Avusturya, Macaristan ya da Slovenya'ya değil, Sırbistan'a karşı yaptılar. Sırbistan, kimseye dokunmayacak ancak toprak bütünlüğünü korumak için ordusunu güçlendirecek."

Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan 18 Mart'ta savunma alanında işbirliği yapmak için ortak bildiri imzalamıştı.

