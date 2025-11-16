Alışveriş merkezine ayı girdi

Japonya'nın Akita eyaletinde bir alışveriş merkezine giren ayı, olay yerine sevk edilen polis ve müdahale ekipleri tarafından öldürüldü. Kyodo ajansının aktardığına göre, ayı yerel saatle 11.20 sıralarında alışveriş merkezine girdi ve bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Polis, alışveriş merkezindeki tüm müşterileri güvenli bir şekilde tahliye etti. Tahliyenin ardından merkezin girişleri kapatılarak çevrede trafik kısıtlamaları uygulandı. Müdahale ekipleri ayıyı önce sakinleştirici iğneyle etkisiz hale getirdi, ardından elektroşok tabancası kullanılarak öldürdü.

Alışveriş merkezi günün geri kalanında kapalı tutuldu.

Ayı saldırılarında artış

Japonya son aylarda ayı saldırılarında belirgin bir artışla karşı karşıya. Özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde, başta Akita olmak üzere birçok eyalette ayıların yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle hükümet ek güvenlik önlemleri alıyor.

Tokyo yönetimi, saldırıların yoğunlaştığı bölgelere asker gönderme kararı almış; 31 Ekim’de hükümet, ayı saldırılarıyla mücadelede kullanılmak üzere yeni lisanslı avcıların istihdam edileceğini duyurmuştu. Başbakan Takaiçi Sanae ise 12 Kasım’da yerel yönetimlere ek bütçe sağlanmasını öngören bir teklif sunmayı planladıklarını açıklamıştı.

Ülkede yabani ayıların insan yerleşimlerine yaklaşmasının nedenleri arasında iklim değişikliği, gıda kaynaklarının azalması ve kırsal bölgelerde nüfusun yaşlanması gösteriliyor.