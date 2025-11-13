'H3N2' gribi hızla yayılıyor: Benzeri görülmemiş vakalar var

Küresel sağlık uzmanları, haziran ayında ortaya çıkan yeni ‘H3N2’ türünün Kuzey Yarımküre’de giderek yayılması nedeniyle uyarılarda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Solunum Yolu Tehditleri Birimi Başkanı Dr. Wenqing Zhang tarafından yapılan açıklamada, haziran ayında ortaya çıkan yeni ‘H3N2’ türünün çok hızlı yayıldığını ve bazı ülkelerde baskın hale geldiği açıklandı.

GEÇEN YILA GÖRE ÜÇ KATINA ÇIKTI

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi Başkanı James Mackey de grip vakalarının geçen yıla göre üç katına çıktığını belirterek, ülkenin zorlu bir kışa girdiğini söyledi.

JAPONYA’DA BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ GRİP VAKALARI VAR

Kanada’da da benzer bir artış görüldüğünü ifade eden uzmanlar, Japonya’da ise benzeri görülmemiş grip vakaları olduğunu aktardı. Tokyo’da grip vakalarının geçen yılın aynı dönemine göre altı kat yükseldiği, ülke genelinde 2 bin 300’den fazla okul ve kreşin kısmen kapatıldığı belirtildi.

Bilim insanları, ‘H3N2’nin, influenza A grubunda yer aldığını açıkladı. Ülke genelinde grip A testlerinin pozitif çıktığına dair çok sayıda bildirim olsa da ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), hükümetin kapanması nedeniyle 26 Eylül’den bu yana detaylı ulusal grip verisini paylaşmıyor.

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Prof. Dr. William Schaffner, CDC’deki büyük ölçekli işten çıkarmalar yüzünden veri toplama ve analiz sürecinin daha da aksayabileceğini aktardı.

Schaffner, eyalet ile üniversite laboratuvarlarının devreye gireceğini ancak ulusal izlemenin önceki yıllardaki kadar hızlı ve kapsamlı yapılamayacağını belirtti. Schaffner, "Aşı tam eşleşmese bile onlarca yıllık veriler, hastaneye yatışları ve yoğun bakım ihtiyacını belirgin şekilde azalttığını gösteriyor" dedi.