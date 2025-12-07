Alaska’da 7.0 büyüklüğünde deprem

Alaska’da 7.0 büyüklüğünde deprem
Yayınlanma:
ABD’nin Alaska eyaletinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem bölgede endişeye yol açtı. Depremde can ya da mal kaybı rapor edilmedi.


ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün eyaletin güneydoğusundaki Yakutat bölgesi olduğunu açıkladı. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, geniş bir alanda hissedildi ancak şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı rapor edilmedi.

TSUNAMİ RİSKİ OLUŞMADI

USGS ve Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami riskinin bulunmadığını duyurdu. Alaska kıyılarının büyük bölümü yüksek tsunami hassasiyeti taşıdığı için bölgedeki halk kısa süreli tedirginlik yaşadı.

ARTÇI DEPREMLER PEŞ PEŞE GELDİ

Ana şoktan sonra aynı bölgede yaklaşık bir saat içinde en büyüğü 4,7 olan üç artçı deprem daha kaydedildi. Diğer artçıların büyüklükleri 4,7 ve 4,1 olarak ölçüldü. Uzmanlar, bölgede birkaç gün boyunca artçıların sürmesinin normal olduğunu belirtiyor.

Kaynak:AA

