Afganistan'da otobüs faciası: 26 ölü

Yayınlanma:
Afganistan'ın başkenti Kabil kentinde kayalık sete devrilen bir yolcu otobüsünde 26 kişi hayatını kaybetti. Aralarına kritik durumda olanların da olduğu 14 kişi ise yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yolcu otobüsü kayalık alana devrildi. Bölge yetkililerinin aktardığına göre en az 26 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Otobüs, Kandahar'dan başkente giderken yoldan çıkarak kayalık bir setten aşağı yuvarlandı. Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Mateen Qani, kazanın dikkatsiz sürüş nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

3e80bfde-b1ae-436e-ae83-31c928378380.webp

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Taliban yetkilileri ve köylüler, enkazdan cansız bedenleri çıkarmak ve yaralıları hastanelere kaldırmak için seferber oldu. Enkazdan çıkarılan birkaç kişinin durumunun kritik olduğunu belirten yetkililer bu kapsamda ölü sayısının artabileceğini söyledi.

nintchdbpict001018700139.webp

TRAFİK KAZALARI ARTIŞ GÖSTERİYOR

Afganistan’da Taliban yönetimi altında ölümlü trafik kazaları artış gösteriyor. Geçen hafta Herat vilayetinde, İran'dan gelen göçmenleri taşıyan bir araç alev alınca 81 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da trafik kazaları hızla artarken, gözlemciler dikkatsiz sürüş, bozuk yollar ve Taliban'ın ulaşım şirketlerini denetleyememesini işaret ediyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

