Göçmenleri taşıyan otobüste facia: 71 ölü

Yayınlanma:
Afganistan’da İran’dan sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan otobüs, kamyon ve motosikletle çarpıştı; 17’si çocuk 71 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan’ın Herat vilayetinde İran’dan sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan bir otobüs, kamyon ve motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın ardından alev alan otobüste 17’si çocuk olmak üzere 71 kişi hayatını kaybetti.

gocmenleri-tasiyan-otobus-kaza-yapti-71-873141-259352.jpg

ACİL YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI

Herat polisinin açıklamasına göre kazanın nedeni otobüsün aşırı hız yapması ve sürücünün ihmali. Yetkililer, can kaybının büyüklüğü nedeniyle bölgedeki hastanelerde acil yardım çağrısı yapıldığını belirtildi.

EN AĞIZ KAZALARDAN BİRİ

71 kişinin öldüğü kazananın Afganistan’da son yıllarda göçmenlerin dönüş yolunda yaşadığı en ağır kazalardan biri olduğu ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

