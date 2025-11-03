Ağustosta 2022 kişi ölmüştü: Afganistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem!

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Vilayeti'nin Hulm bölgesinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREM MERKEZİ HULM BÖLGESİNİN GÜNEYBATISINDA

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Hulm bölgesinin 35 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.

Afganistan'da bir deprem daha

Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen sarsıntının hasarına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

AĞUSTOS AYINDA 2200 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi 6 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı. Bu depremde 2 bin 205 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 640 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

Afganistan'daki depremde ölü sayısı 2200'e çıktı

EYLÜL AYINDA DA DEPREM KAYITLARA GEÇTİ

USGS, 2 Eylül'de yine Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldiğini duyurmuştu.