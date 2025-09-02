Afganistan'da bir deprem daha

Afganistan'ın doğusunda salı günü 5,2 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Hafta sonu meydana gelen ve 1.400'den fazla kişinin hayatını kaybettiği şiddetli depremin ardından hala zor günler geçiren bölge, bu depremle sarsıldı.

Depremin merkezinin, pazar gecesi geç saatlerde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin merkezine yakın olduğu bildirildi. Bu deprem ülkede büyük yıkıma yol açmış, 1400'den fazla kişinin ölmesine 3 binden fazla kişinin ise yaralanmasına sebep olmuştu.

12 BİN KİŞİ DOĞRUDAN ETKİLENDİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), pazar günü Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Afganistan'daki yıkıcı depremden ilk olarak 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini bildirdi.

5 BİNDEN FAZLA EV YIKILDI

Taliban hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, ülkede yaşanan 6,0 büyüklüğündeki depremin en çok etkilediği Kunar vilayetinde 1.411 kişinin öldüğünü, 3.124 kişinin yaralandığını söyledi. Mücahid, depremde 5 bin 412 evin de yıkıldığını açıkladı.

