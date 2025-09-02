Afganistan'daki depremde ölü sayısı 1400'ü geçti

Taliban hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, ülkede yaşanan 6,0 büyüklüğündeki depremin en çok etkilediği Kunar vilayetinde 1.411 kişinin öldüğünü, 3.124 kişinin yaralandığını söyledi. Mücahid, depremde 5 bin 412 evin de yıkıldığını açıkladı.

BİRÇOK YOL KAPANDI

Öte yandan, Afgan Kızılayı da ülkenin doğusundaki 3 vilayette 8 binden fazla evin yıkıldığını, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Yaralıların bölgeden tahliyesinin sürdüğünü kaydeden yetkililer, bu nedenle ölü ve yaralı sayısının değişebileceğinin altını çizdi.

Yetkililer, deprem sonucu meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle bazı bölgelerde yolların kapandığını ancak ulaşılması güç bölgelere erişim sağlanabilmesi için kapalı yolların yeniden açılacağını bildirdi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yetkililer, depremin ardından bölgeye gönderilen arama kurtarma ekiplerinin, yüzlerce kişinin enkaz altında mahsur kaldığı Kunar'ın depremden etkilenen bölgelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Ekiplerin dağlık arazi ve kötü hava koşulları nedeniyle bazı köylere ulaşmakta güçlük çektiğini belirten yetkililer, halkın da dahil olduğu arama kurtarma çalışmalarında enkazdan çıkarılan yaralıların helikopterlerle hastaneye sevk edildiğini aktardı.

BAZI ÜLKELER YARDIM GÖNDERECEĞİNİ DUYURDU

Afganistan yönetiminin uluslararası yardım çağrısı üzerine Hindistan, İsviçre, Çin ve İngiltere'nin aralarında bulunduğu bazı ülkeler, bölgeye yardım göndereceklerini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada depremde evlerini kaybeden aileler için 2 bin insani yardım kitinin deprem bölgesine gönderildiği ifade edildi.

AFGANİSTAN’DA 6.0 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), pazar günü Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Afganistan'daki yıkıcı depremden ilk olarak 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini bildirdi.

