Dışişlerinden Afganistan'daki deprem için taziye

Dışişleri Bakanlığı tarafından Afganistan'daki depreme ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Afganistan'ın Celalabad şehri yakınlarında dün gece meydana gelen depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyuyoruz." ifadesine yer verilirken, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenerek, Afganistan halkına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

CAN KAYBI 800'Ü GEÇTİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu bildirmişti.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, düzenlediği basın toplantısında, dün gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 800'ü, yaralı sayısının ise 2500'ü geçtiğini duyurmuştu.