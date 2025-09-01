Afganistan'da deprem felaketi: Ölü sayısı 600'ü aştı çalışmalar sürüyor

Afganistan'da deprem felaketi: Ölü sayısı 600'ü aştı çalışmalar sürüyor
Afganistan'ın doğu kısmında başkent Kabil'e yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Geçici Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı, ölü sayısının 610 kişiye ulaştığını aktarırken arama çalışmalarının ardından sayının artması bekleniyor.

Afganistan’ın doğusunda gece saatlerinde 6.0 büyüklüğünde can ve mal kaybının olduğu bir deprem meydana geldi. Afganistan’daki geçici Taliban hükümetinin sözcüsü, Zabihullah Mücahid yetkililerin afet bölgelerine sevk edildiğini duyurdu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Taliban İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından verilen son bilgiye göre depremde 610 kişi hayatını kaybetti, bin 300’den fazla kişi yaralandı.

afganistan-001.jpeg
Afganistan yetkilileri tarafından paylaşılan fotoğraf

KURTARMA ÇALIŞMALARINAN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Afganistan'ın 6.0'la sallanmasının ardından büyük yıkım yaşandı. Bu kapsamda Taliban hükümeti uluslararası yardım çağrısı yaptı. Devam eden kurtarma çalışmalarından görüntüler paylaşıldı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DESTEĞE BAŞLADIĞINI DUYURDU

Birleşmiş Milletler'in Afganistan kolu, bölgede yüzlerce can kaybına yol açan depremin ardından sahada destek çalışmalarına başladıklarını duyurdu:

"Afganistan'daki BM, doğu bölgesini vuran ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine, çok daha fazlasının yaralanmasına neden olan yıkıcı depremden derin üzüntü duymaktadır. Ekiplerimiz sahada acil yardım ve hayat kurtaran destek sağlıyor. Düşüncelerimiz etkilenen topluluklarla birlikte."

gzvaewgxwaif5gs.jpg
BM Afganistan sahada desteğe başladıklarını açıkladı

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN KORKULUYOR

Deprem hakkında mevcut bilinenler şöyle:

Depremin merkezi, Afganistan'ın beşinci büyük şehri Celalabad'dan 27 km başkent Kabil'den yaklaşık 140 km uzaklıkta.

Yetkililer İngiliz BBC'ye Afganistan'ın Pakistan sınırına yakın bölgelerde evlerin enkaza haline geldiğini ve bölgede dağlık alanların olduğu ve iletişim imkanları sınırlı olduğundan, bilgilerin yavaş yavaş ortaya çıktığını aktardı.

image-21756701371-1756706794.webp
Yıkım yaratan depremin ardından sahada çalışmalar sürüyor

Ancak yerel yetkililer ölü sayısının artma potansiyelinden korktuklarını söylediler.

Artçı sarsıntılar devam ederken, bölgedeki dar dağ yolları ve bazılarının heyelanlarla kapanması kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Taliban yönetimi yetkilileri uluslararası kuruluşlardan yardım talebinde bulundu.

