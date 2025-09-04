Afganistan'daki depremde ölü sayısı 2200'e çıktı

Afganistan'daki depremde ölü sayısı 2200'e çıktı
Yayınlanma:
Taliban hükümetinde sözcü Hamdullah Fitrat tarafından yapılan açıklamaya göre Afganistan'da bu hafta meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 217'ye çıktı.

Taliban yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde Afganistan'da 2200 kişi hayatını kaybetti. Faciada yaralı sayısı ise "neredeyse 4 bine" ulaştı.

2205 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Afganistan'daki Taliban hükümeti sözcüsü Hamdullah Fitrat, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kunar'ın Sawaqi bölgesindeki Mazar-e-Dara, Dewa Gul Dara, Chapa Dara ve Manogi ilçelerinde depremden etkilenen bölgelerde, arama ve kurtarma çalışmaları sırasında yıkılan evlerden yüzlerce ceset çıkarıldı. Böylece şehitlerin sayısı 2.205'e, yaralıların sayısı ise 3.640'a ulaştı.

Kurtarma ve arama çalışmaları halen devam etmekte olup, farklı bölgelerdeki insanlar için çadırlar kurulmuş, ilk yardım ve acil yardım sistematik bir şekilde devam etmektedir."

Afganistan'da bir deprem dahaAfganistan'da bir deprem daha

Afganistan'daki depremde ölü sayısı 1400'ü geçtiAfganistan'daki depremde ölü sayısı 1400'ü geçti

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Dünya
Bakanlık resmen duyurdu: Burs başvuruları başladı
Bakanlık resmen duyurdu: Burs başvuruları başladı
Türkiye’de de çöken Google’a dev ceza
Türkiye’de de çöken Google’a dev ceza