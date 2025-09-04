Afganistan'daki depremde ölü sayısı 2200'e çıktı

Taliban yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde Afganistan'da 2200 kişi hayatını kaybetti. Faciada yaralı sayısı ise "neredeyse 4 bine" ulaştı.

2205 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Afganistan'daki Taliban hükümeti sözcüsü Hamdullah Fitrat, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kunar'ın Sawaqi bölgesindeki Mazar-e-Dara, Dewa Gul Dara, Chapa Dara ve Manogi ilçelerinde depremden etkilenen bölgelerde, arama ve kurtarma çalışmaları sırasında yıkılan evlerden yüzlerce ceset çıkarıldı. Böylece şehitlerin sayısı 2.205'e, yaralıların sayısı ise 3.640'a ulaştı. Kurtarma ve arama çalışmaları halen devam etmekte olup, farklı bölgelerdeki insanlar için çadırlar kurulmuş, ilk yardım ve acil yardım sistematik bir şekilde devam etmektedir."

Afganistan'da bir deprem daha

Afganistan'daki depremde ölü sayısı 1400'ü geçti