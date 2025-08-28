ABD'den yeni vize kısıtlaması kararı

Buna göre ABD’de okuyan yabancı öğrencilere verilen vize ülkede en fazla 4 yıl kalmalarını sağlayacak. Yabancı gazeteciler ise 240 gün kalabilecek, ancak daha sonra 240 günlük bir uzatma talep edebilecekler. Bu kurala istisna olarak Çinli gazeteciler ülkede sadece 90 gün kalabilecek.

Trump yönetimine kadar ABD’de öğrenci ve gazetecilere ülkedeki görev süreleri bitene kadar vize veriliyordu. Henüz yürürlüğe girmeyen teklif resmen uygulanmaya başlanmadan önce halkın görüşü için yayımlandı.

Ülkenin İç Güvenlik Bakanlığı, sayısı bilinmeyen miktarda yabancı öğrencinin ülkede kalabilmek için eğitimlerini süresiz olarak uzattığını iddia etti.

GÜVENLİK RİSKİ İDDİASI

Bakanlık çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında, “Geçmiş yönetimler uzun süredir yabancı öğrencilerin ve diğer vize sahiplerinin ABD'de neredeyse süresiz olarak kalmasına izin vererek güvenlik riskleri yaratmış, vergi mükelleflerine sayısız maliyetler yüklemiş ve ABD vatandaşlarını dezavantajlı duruma düşürmüştür” dedi.

Yükseköğretim ve Göçmenlik Başkanlar Birliği Başkanı ve CEO'su Miriam Feldblum, “Önerilen bu kural, dünyanın dört bir yanından gelen yetenekli bireylere, katkılarının ABD'de değer görmediği mesajını veriyor” dedi:

“Bu sadece uluslararası öğrencilere zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda ABD'deki kolej ve üniversitelerin en yetenekli öğrencileri çekme kabiliyetini de zayıflatarak küresel rekabet gücümüzü azaltıyor.”

6 BİN ÖĞRENCİNİN VİZESİ İPTAL EDİLDİ

Bu duyuru, üniversitelerin akademik yıla başladığı ve Trump yönetiminin daha önceki adımlarının ardından birçok üniversitenin uluslararası öğrenci kayıtlarında düşüş bildirdiği bir dönemde geldi.

TRUMP YÖNETİMİNİN AKADEMİYE BASKILARI SÜRÜYOR

Dışişleri Bakanlığı geçen hafta, Trump'ın göreve geldiği 1 Ocak'tan bu yana toplam 6 bin öğrenci vizesini iptal ettiğini açıkladı. Bu kararın alınmasında Rubio'nun İsrail'in Gazze’deki soykırımına karşı gösteriler düzenleyen kampüs aktivistlerini hedef alması da etkili oldu.

Trump ayrıca, üniversitelerin antisemitizme karşı harekete geçmediklerini öne sürerek, üniversitelere ayrılan milyarlarca dolarlık federal araştırma fonunu askıya aldı. Kongre ise özel üniversitelerin bağışlarına uygulanan vergileri keskin bir şekilde artırdı.

