Vize 17 bin lira olacak: Son tarih 1 Ekim
ABD Kongresi’nin kabul ettiği yeni düzenleme ile 1 Ekim 2025’ten itibaren tüm göçmen olmayan vizelere 250 dolarlık ek ücret getiriliyor. Bu uygulama, turistlerden öğrencilere, işçilerden değişim programı katılımcılarına kadar milyonlarca kişiyi etkileyecek.

ABD’nin turist vizeleri (B1/B2) için uyguladığı “Visa Integrity Fee” ile birlikte vize başvuru ücreti 185 dolardan 435 dolara yükseldi. Böylece maliyet yüzde 135 arttı.

Turist vizeleri (B1/B2) artık 435 dolar (17.839,57 Türk Lirası) olacak. Öğrenci ve değişim programı vizeleri (F, J, M) ek ücretten etkilenecek. Çalışma vizeleri (H-1B, L-1, O-1) dahil olmak üzere birçok kategoriye aynı ücret yansıyacak.

ESTA (Vize Muafiyet Programı) kapsamındaki yolcular muaf tutuldu, ancak ESTA başvuru ücreti de artırıldı.

NTV'de yer alan habere göre, ABD yasasına göre söz konusu ücretin teorik olarak iadesi mümkün olsa da, uygulama detaylarının belirsizliği ve vizelerin uzun süreli geçerliliği nedeniyle, çoğu başvurucunun fiilen geri ödeme alamayacağı ifade ediliyor.

Kongre Bütçe Ofisi (CBO), yeni ücretten yıllık 2,7 milyar dolar gelir beklendiğini açıkladı. Ancak sektör temsilcileri, yüksek maliyetin ABD’nin turizm gelirlerinde 29 milyar dolara kadar kayıp yaratabileceğini öngörüyor.

SON TARİH 1 EKİM

2026 FIFA Dünya Kupası ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları öncesinde, bu durumun uluslararası katılımı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Eğer süresi dolmamış herhangi bir vizeniz varsa bu ödemeyi yapmıyorsunuz. Yani 1 Ekim 2025’ten önce vize aldıysanız, ödeme yapmanıza gerek yok.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

