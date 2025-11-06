ABD'den yeni karar: Uçuşlar iptal edilecek

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kapanması nedeniyle hava trafik kontrolörleri üzerinde oluşan operasyonel ve mali baskıyı azaltmak için yeni önlemleri duyurdu. Duffy, Kentucky'de bir kargo uçağının düşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, bu kazanın hava trafik kontrolünden kaynaklanmadığını, mekanik bir sorun olduğunu belirtti.

Avrupa'da dron krizi sürüyor! Brüksel havalimanında uçuşlar durduruldu

PERSONEL MAAŞLARINI ALAMADIĞI İÇİN EK İŞ YAPIYOR

Ancak Bakan Duffy, asıl sorunun hükümet kapanması olduğuna dikkat çekti. Hava trafik kontrolörleri ve Ulaştırma Bakanlığı çalışanlarının çoğunun maaşlarını alamadığını ifade eden Duffy, personelin ekim başında kısmi ödeme aldığını ancak ikinci taksiti alamadığını söyledi. Bu durumun birçok çalışanı mali zorluklar nedeniyle ek iş yapmaya zorladığını ve bunun da personel sıkıntısı, uçuş gecikmeleri ve iptallerine yol açtığını kaydetti.

Uçakta bomba alarmı! Tüm uçuşlar durduruldu

UÇUŞ KAPASİTESİ YÜZDE 10 AZALTILACAK

"Bir numaralı önceliğimiz güvenli seyahati sağlamaktır" diyen Duffy, riski azaltmak için ek önlemler alınacağını açıkladı. Bu kapsamda, 40 lokasyondaki havalimanında uçuş kapasitesinin yüzde 10 oranında azaltılacağını ve bu kısıtlamaların cuma sabahından itibaren başlayacağını bildirdi. Federal Havacılık İdaresi (FAA) Yöneticisi Bryan Bedford da, kontrolörler üzerindeki baskıyı hafifletmek için kapasite azaltımının uygun görüldüğünü ifade etti.