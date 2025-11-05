Avrupa'da dron krizi sürüyor! Brüksel havalimanında uçuşlar durduruldu

Yayınlanma:
Brüksel Havalimanı çevresinde dronlar tespit edilmesi üzerine güvenlik gerekçesiyle iniş ve kalkışlar geçici olarak durduruldu. Yetkililer, konuya ilişkin detaylı bir açıklama yapacağını duyurdu.

Belçika'da, Brüksel Havalimanı'nın çevresinde insansız hava araçları (dron) gözlemlenmesi üzerine hava trafiği askıya alındı. Havalimanının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, güvenlik nedeniyle iniş ve kalkışların geçici olarak durdurulduğu bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, konu hakkında daha fazla bilgi edinildiğinde kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

BELÇİKA'DA DRON TEHDİDİ ARTIYOR

Bu olay, Belçika'daki askeri ve sivil tesisleri hedef alan bir dizi dron faaliyetinin son halkası oldu. Daha önce, 3 Ekim'de Elsenborn Askeri Eğitim Kampı, 25 Ekim'de ise Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde dronlar tespit edilmişti.

Almanya’da drone alarmı! Uçuşlar durdurulduAlmanya’da drone alarmı! Uçuşlar durduruldu

SAVUNMA BAKANI'NDAN ACİL ÖNLEM PAKETİ

Yaşanan bu olayların ardından Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, konuya ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bakan Francken, 2026 için planlanan bazı savunma hamlelerini bu yıl başlatacaklarını duyurdu. "Plan hazır, dron tespiti ve imhası için 50 milyon avro" diyen Francken, bu planın acil bir önlem paketinin parçası olacağını belirtti.

NATO harekete geçti: Bu droneları kim, neden uçuruyor?NATO harekete geçti: Bu droneları kim, neden uçuruyor?

CASUSLUK ŞÜPHESİ

Bakan Francken, 1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti tespit edildiğini açıklamış ve dronların casusluk amacıyla geldiğine işaret etmişti. 2 Kasım akşamı da aynı üste 4 dron daha gözlemlenmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

