ABD'den BAE ve Suudi Arabistan'a çip müjdesi

ABD Ticaret Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli G42 ve Suudi Arabistan merkezli Humain şirketlerine gelişmiş Amerikan yarı iletkenlerinin ihracatını onayladığını duyurdu. Karar, ABD'nin iki ülkeyle yapay zeka alanındaki işbirliği anlaşmalarının ardından geldi.

Nvidia tüm beklentileri aştı

35 BİN ADET NVIDIA BLACKWELL ÇİPİNE ONAY

Bakanlık açıklamasında, her iki şirketin de Nvidia'nın en yeni yapay zeka çipi Blackwell'den 35 bin adede kadar satın almak için onay aldığı belirtildi. Onayların, şirketlerin sıkı güvenlik ve raporlama gerekliliklerini karşılaması koşuluna bağlı olduğu vurgulandı.

ABD'li Çip Üreticisi Nvidia'dan Rekor Gelir

ABD'DEN 'MÜTEFFİK ÜLKELERE' DESTEK VURGUSU

Açıklamada, bu adımın ABD'nin yapay zeka alanındaki hakimiyetini ve küresel teknolojik liderliğini destekleyeceği ifade edildi. Bakanlığın, Amerikan yapay zeka teknolojilerinin müttefik ülkelere ihracatını desteklemeye devam edeceği kaydedildi.