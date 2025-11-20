ABD'den BAE ve Suudi Arabistan'a çip müjdesi

Yayınlanma:
ABD Ticaret Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan merkezli şirketlere gelişmiş yarı iletken ihracatına onay verdi. Onay kapsamında her iki şirketin de Nvidia'nın yeni nesil Blackwell yapay zeka çiplerinden satın alması bekleniyor.

ABD Ticaret Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli G42 ve Suudi Arabistan merkezli Humain şirketlerine gelişmiş Amerikan yarı iletkenlerinin ihracatını onayladığını duyurdu. Karar, ABD'nin iki ülkeyle yapay zeka alanındaki işbirliği anlaşmalarının ardından geldi.

35 BİN ADET NVIDIA BLACKWELL ÇİPİNE ONAY

Bakanlık açıklamasında, her iki şirketin de Nvidia'nın en yeni yapay zeka çipi Blackwell'den 35 bin adede kadar satın almak için onay aldığı belirtildi. Onayların, şirketlerin sıkı güvenlik ve raporlama gerekliliklerini karşılaması koşuluna bağlı olduğu vurgulandı.

ABD'DEN 'MÜTEFFİK ÜLKELERE' DESTEK VURGUSU

Açıklamada, bu adımın ABD'nin yapay zeka alanındaki hakimiyetini ve küresel teknolojik liderliğini destekleyeceği ifade edildi. Bakanlığın, Amerikan yapay zeka teknolojilerinin müttefik ülkelere ihracatını desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

