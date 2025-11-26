ABD’de kendisinden haber alınamamıştı! Türk bilim insanı Dölek, kefaletle serbest bırakıldı
Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Başkanı Avukat Seyit Şahin, Furkan Dölek’in 50 bin dolar kefalet karşılığı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını duyurdu.
Şahin, Dölek'in, Teksas’ın Meksika sınırındaki El Paso kentindeki hapishaneden tahliye edildikten sonra, avukatı ile birlikte Chicago kentine geldiğini aktardı.
ABD’de gizemli şekilde kaybolmuştu! Türk bilim insanı Dölek'e ulaşıldı
Avukat Michael Gökhan Kıran ve Avukat Seyit Şahin tarafından yapılan ortak açıklamada, "Türk Amerikan toplumunun haklarını savunmak bizim için bir sorumluluktur. Dr. Furkan Dölek’in özgürlüğüne kavuşması bu sorumluluğun doğal sonucudur" açıklamasında bulundu.
TASC öncülüğünde, Türk Amerikan toplumunun destekleriyle kefalet bedeli kısa sürede toplanan Dölek, tutuksuz yargılamasının devam edeceği süreç boyunca Chicago'da ikamet edeceği belirtildi.
BİLİM İNSANI DÖLEK'TEN HABER ALINAMAMIŞTI
ABD'de yaşayan Türk bilim insanı Furkan Dölek, Mart 2024'te ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab isimli laboratuvarda, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler olduğunu tespit etmiş, bunu ABD'li yetkililerle paylaşmış ve sosyal medya üzerinden de duyurmuştu.
Bu paylaşım üzerine Dölek, Nisan 2024'te işten çıkarılmış ve vizesi iptal edilmişti.
Akademik araştırmalar için verilen vizenin iptaline karşı dava açan Dölek, hukuki girişimleri sonuç vermeyince son 4 aydır ülkede vizesiz olarak ikamet etmek zorunda kalmış ve Kanada'ya yürüyerek bu durumu protesto etmişti. Bu durumu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla kamuoyuna duyuran eden Dölek'ten 27 Ağustos'tan sonra haber alınamamıştı. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun girişimleri sonucu 4 Eylül'de Dölek'in, New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıkmıştı.