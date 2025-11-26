ABD’de kendisinden haber alınamamıştı! Türk bilim insanı Dölek, kefaletle serbest bırakıldı

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Başkanı Avukat Seyit Şahin, Furkan Dölek’in 50 bin dolar kefalet karşılığı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını duyurdu.

Şahin, Dölek'in, Teksas’ın Meksika sınırındaki El Paso kentindeki hapishaneden tahliye edildikten sonra, avukatı ile birlikte Chicago kentine geldiğini aktardı.

ABD’de gizemli şekilde kaybolmuştu! Türk bilim insanı Dölek'e ulaşıldı

Avukat Michael Gökhan Kıran ve Avukat Seyit Şahin tarafından yapılan ortak açıklamada, "Türk Amerikan toplumunun haklarını savunmak bizim için bir sorumluluktur. Dr. Furkan Dölek’in özgürlüğüne kavuşması bu sorumluluğun doğal sonucudur" açıklamasında bulundu.

TASC öncülüğünde, Türk Amerikan toplumunun destekleriyle kefalet bedeli kısa sürede toplanan Dölek, tutuksuz yargılamasının devam edeceği süreç boyunca Chicago'da ikamet edeceği belirtildi.

BİLİM İNSANI DÖLEK'TEN HABER ALINAMAMIŞTI

ABD'de yaşayan Türk bilim insanı Furkan Dölek, Mart 2024'te ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab isimli laboratuvarda, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler olduğunu tespit etmiş, bunu ABD'li yetkililerle paylaşmış ve sosyal medya üzerinden de duyurmuştu.

Bu paylaşım üzerine Dölek, Nisan 2024'te işten çıkarılmış ve vizesi iptal edilmişti.