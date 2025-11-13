ABD'de 43 günlük hükümet krizi sona erdi! Meclis onayladı Trump'ın imzasına kaldı

ABD'de 43 günlük hükümet krizi sona erdi! Meclis onayladı Trump'ın imzasına kaldı
Yayınlanma:
ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak geçici bütçe tasarısını onayladı. Tasarının Başkan Trump tarafından imzalanmasıyla, 43 gündür kapalı olan hükümetin faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor.

ABD'de 1 Ekim'den bu yana kapalı olan federal hükümetin yeniden açılması için önemli bir adım atıldı. Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi de hükümete finansman sağlayan geçici bütçe tasarısını kabul etti. Bu gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla birlikte hükümet yeniden açılacak.

ABD hükümetinin kapanmasının maliyeti belli olduABD hükümetinin kapanmasının maliyeti belli oldu

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN ONAY

Tasarı, Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 209'a karşı 222 oyla kabul edildi. Oylamada dikkat çeken detay, Cumhuriyetçi üyelerden 2'sinin tasarıya karşı çıkarken, 6 Demokrat üyenin ise "evet" oyu kullanması oldu.

TRUMP'IN İMZASI BEKLENİYOR

Onay sürecini tamamlayan tasarı, şimdi ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını bekliyor. Trump'ın tasarıyı imzalamasıyla birlikte, ülke tarihinin en uzun süren 43 günlük hükümet kapanışı sona erecek ve federal kurumlar faaliyetlerine yeniden başlayacak.

Trump ve Şara arasında trajikomik diyalog: Kaç eşin var?Trump ve Şara arasında trajikomik diyalog: Kaç eşin var?

UZLAŞI SÜRECİ

Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, kapanmanın 40. gününde geçici bütçe konusunda uzlaşmaya varmıştı. Demokrat senatörlerin sağlık sübvansiyonları konusundaki şartından geri adım atması, uzlaşının önünü açan ana faktör oldu. Tasarı, Senato'da 40'a karşı 60 oyla kabul edilmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Dünya
Almanya’dan zorunlu askerlik açıklaması
Almanya’dan zorunlu askerlik açıklaması
Ayılar ülkeyi karıştırdı! Meclis harekete geçti
Ayılar ülkeyi karıştırdı! Meclis harekete geçti