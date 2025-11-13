ABD'de 43 günlük hükümet krizi sona erdi! Meclis onayladı Trump'ın imzasına kaldı

ABD'de 1 Ekim'den bu yana kapalı olan federal hükümetin yeniden açılması için önemli bir adım atıldı. Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi de hükümete finansman sağlayan geçici bütçe tasarısını kabul etti. Bu gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla birlikte hükümet yeniden açılacak.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN ONAY

Tasarı, Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 209'a karşı 222 oyla kabul edildi. Oylamada dikkat çeken detay, Cumhuriyetçi üyelerden 2'sinin tasarıya karşı çıkarken, 6 Demokrat üyenin ise "evet" oyu kullanması oldu.

TRUMP'IN İMZASI BEKLENİYOR

Onay sürecini tamamlayan tasarı, şimdi ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını bekliyor. Trump'ın tasarıyı imzalamasıyla birlikte, ülke tarihinin en uzun süren 43 günlük hükümet kapanışı sona erecek ve federal kurumlar faaliyetlerine yeniden başlayacak.

UZLAŞI SÜRECİ

Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, kapanmanın 40. gününde geçici bütçe konusunda uzlaşmaya varmıştı. Demokrat senatörlerin sağlık sübvansiyonları konusundaki şartından geri adım atması, uzlaşının önünü açan ana faktör oldu. Tasarı, Senato'da 40'a karşı 60 oyla kabul edilmişti.