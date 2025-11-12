Trump ve Şara arasında trajikomik diyalog: Kaç eşin var?

Bir dönem başına para ödülü konulan Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

ŞARA'YA "KAÇ EŞİN VAR?" SORUSU

10 Kasım'da gerçekleşen ziyarette iki lider arasında trajikomik anlar yaşandı. Trump, bir dönem El Kaide terör örgütünde yer alan Şara'ya "Kaç eşin var" sorusunu yöneltti.

Şara, Trump'ın trajikomik sorusuna "Bir" şeklinde yanıt verdi.

El Kaide üyeliğinden Beyaz Saray'a: Şara ile Trump arasında kritik görüşme

TRUMP KENDİ PARFÜMÜNDEN HEDİYE ETTİ

Suriye Geçici Dışişleri Bakanı Esad Şaybani'nin de yer aldığı görüşmede dikkat çeken bir an daha yaşandı. ABD Başkanı Trump, Şara'ya kendi ismiyle çıkan bir parfüm hediye etti.

Şara'nın teşekkür ederek aldığı parfümün içerisinde alkol bulunması da dikkatlerden kaçmadı.