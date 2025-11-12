Trump ve Şara arasında trajikomik diyalog: Kaç eşin var?

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump ile geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da ağırladığı Ahmed Şara arasında trajikomik bir diyalog yaşandı. Trump, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı'na "Senin kaç eşin var?" sorusunu yöneltti.

Bir dönem başına para ödülü konulan Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

ŞARA'YA "KAÇ EŞİN VAR?" SORUSU

10 Kasım'da gerçekleşen ziyarette iki lider arasında trajikomik anlar yaşandı. Trump, bir dönem El Kaide terör örgütünde yer alan Şara'ya "Kaç eşin var" sorusunu yöneltti.

Şara, Trump'ın trajikomik sorusuna "Bir" şeklinde yanıt verdi.

El Kaide üyeliğinden Beyaz Saray'a: Şara ile Trump arasında kritik görüşmeEl Kaide üyeliğinden Beyaz Saray'a: Şara ile Trump arasında kritik görüşme

TRUMP KENDİ PARFÜMÜNDEN HEDİYE ETTİ

Suriye Geçici Dışişleri Bakanı Esad Şaybani'nin de yer aldığı görüşmede dikkat çeken bir an daha yaşandı. ABD Başkanı Trump, Şara'ya kendi ismiyle çıkan bir parfüm hediye etti.

hjg.jpg

Şara'nın teşekkür ederek aldığı parfümün içerisinde alkol bulunması da dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Dünya
Hindistan uçağında bomba paniği! Apar topar iniş yaptı
Hindistan uçağında bomba paniği! Apar topar iniş yaptı
Katliam gibi kaza: Otobüs uçurumdan yuvarlandı! En az 37 ölü var
Katliam gibi kaza: Otobüs uçurumdan yuvarlandı! En az 37 ölü var