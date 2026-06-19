ABD heyetinin İran'la imza için gideceği İsviçre seyahati ertelendi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, cuma günü İsviçre'de başlaması planlanan ABD-İran görüşmeleri için yapacağı seyahat ertelendi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, erteleme gerekçesi olarak "lojistik" gösterilirken, kararın arkasında Lübnan'daki kırılgan ateşkesin bulunduğuna dair bazı işaretler dikkat çekti.

VANCE'TEN AÇIKLAMA

Cuma gecesi günü düzenlediği basın toplantısında konuşan Vance, görüşme planlarının henüz kesinleşmediğini belirterek, İranlı yetkililerin seyahat düzenlemelerinde teknik zorluklar yaşayabileceğine dikkat çekti.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, açıklamadan kısa süre sonra yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ABD heyeti, ilk fırsatta hareket etmeye hazırdı. Ancak bu müzakerelerin lojistiği hiçbir zaman basit veya tahmin edilebilir olmadı. Başkan Yardımcısı şu an bu gece yola çıkmıyor. Teknik görüşmelere en kısa sürede başlamayı dört gözle bekliyoruz."

İRAN LİDERİNDEN MÜZAKERE ONAYI

Perşembe öğleden sonra İran lideri Mücteba Hamaney, İranlı müzakerecilere ABD ile doğrudan görüşme yapma yetkisi verdi. Ancak Hamaney, bu yetkinin "düşmanın görüşlerinin kabul edilmesi anlamına gelmediğini" vurguladı.

İran'ın başmüzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Galibaf, Hamaney'e teşekkür ederek ABD ile görüşmelerde İran'ın kırmızı çizgilerini koruyacaklarını belirten bir açıklama yaptı. Ancak Kalibaf, planlarda herhangi bir değişiklikten söz etmedi.

LÜBNAN'DA ÇATIŞMALAR

ABD'li bir yetkili, Tahran'ın İsrail'in Lübnan'daki ateşkesi ihlal etmesinin, görüşmelerin cuma günü gerçekleşmeme ihtimalinin arkasındaki neden olabileceğini belirtti. perşembe günü İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde dört kişinin ölümüne yol açan bir saldırı düzenledi. Perşembe gecesi, İsrail büyükelçisinin açıklamasının ardından ve Vance'in gitmeyeceğini duyurmasından önce, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında güney Lübnan'da şiddetli çatışmalar yaşandı.