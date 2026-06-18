İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Kademeli sistem duyuruldu

İran Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD ile imzalanan mutabakat zaptı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması sürecine ilişkin bir açıklama yayımladı. Konsey, boğazın yeniden açılmasının belirli kurallar çerçevesinde ve aşamalı bir şekilde gerçekleştirileceğini duyurdu.

"GEMİLER BELİRLENEN ZAMANLARDA GEÇİŞ YAPACAK"

İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güzergah boyunca özel koşullar ve güvenlik tehlikelerinin bulunması, güvenli seyrüseferin sağlanması ve deniz kazalarının önlenmesi ihtiyacı nedeniyle gemilerin belirlenen zamanlarda geçiş yapması zorunludur, böylece trafik kapasitesi kademeli olarak artırılabilecektir."

Açıklamada, boğazdaki özel koşullar ve güzergah boyunca bulunan güvenlik tehlikeleri nedeniyle, güvenli seyrüseferin sağlanması ve deniz kazalarının önlenmesi için gemilerin belirli zaman dilimlerinde geçiş yapmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Bu uygulama ile trafik kapasitesinin kademeli olarak artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif daha önce yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın "derhal" açılacağını ve ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasının da kaldırılacağını duyurmuştu. Şerif ayrıca, ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptının imza töreninin cuma günü İsviçre'de yapılacağını doğrulamıştı. İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bu açıklaması, boğazın yeniden açılması sürecine ilişkin ilk resmi detaylandırma oldu.