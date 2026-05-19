ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ten California'daki cami saldırısına tepki

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

San Diego kentinin en büyük İslam merkezine dün düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin bir soruyu yanıtlayan Vance, bu tür şiddet olaylarının ABD'de tolere edilmeyeceğini vurguladı.

"ÜLKEMİZDE BÖYLE BİR ŞEYİN YAŞANMASINI İSTEMİYORUZ"

Vance, her türlü nefret suçuna karşı olduklarını ifade ederek, San Diego'daki İslam Merkezi'ne düzenlenen saldırıdan üzüntü duyduklarını ve hayatını kaybedenler için dua ettiklerini söyledi.

"Amerika Birleşik Devletleri’nde bu tür bir şiddet, kınanması gereken bir durumdur ve her bir Amerikalıyı, bu olayda yer alan ve bundan etkilenen herkes için dua etmeye davet ediyorum. Ülkemizde böyle bir şeyin yaşanmasını istemiyoruz." ifadelerini kullanan Vance, eşinin o bölgede büyüdüğünü ve halen orası ile dolaylı da olsa irtibatlarının olduğunu anlattı.

ABD Başkan Yardımcısı, konuşmasının devamında, muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesine de atıf yaparak bu tür saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini kaydetti.

SAN DİEGO İSLAM MERKEZİ'NE SALDIRI

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne dün silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, iki saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu bildirmişti. (AA)