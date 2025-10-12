ABD Afganistan’a girmek istiyordu: Taliban kararını verdi

Mujahid, pazar günü düzenlediği basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bagram hava üssü konusunda şunu açıklığa kavuşturmak isterim: Afganistan genel olarak tek bir topraktır ve bu toprağın bir parçasını bile kimseye vermeyeceğiz ve hiçbir ülkenin askeri varlığını kabul etmeyeceğiz. Bu, Afganistan halkının ve ulusumuzun isteğidir" dedi.

TRUMP GÖZ DİKMİŞTİ

Afgan yetkili, bu açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump'ın Bagram hava üssünü geri almak ve ABD güçlerini buraya yeniden konuşlandırmak için girişimlerde bulunduğu haberleri üzerine yaptı.

Trump Afganistan'a girmek istiyordu: Taliban'dan ABD'ye Bagram resti

ABD 2021’DE ÇEKİLDİ

Kabil'in 50 km kuzeyindeki Bagram hava üssü, ABD önderliğindeki koalisyon güçlerinin Afganistan'daki 20 yıllık varlığı boyunca ana ABD güçleri üssü olarak hizmet vermişti. Bu varlık, yabancı güçlerin ülkeden çekilmesinin ardından Ağustos 2021'de sona erdi.

YABANCI ÜLKELERE İZİN YOK

Mücahid, ne Bagram'ın ne de Afganistan'ın herhangi bir bölgesinin başka bir ülkeye verilmeyeceğini, hiçbir yabancı ülkenin buraya asker konuşlandırmasına izin verilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Trump'ın hedefinde bu kez Afganistan var! Eğer vermezse kötü şeyler olacak

SİYASİ İLİŞKİLERE HAZIRIZ

Bununla birlikte Mücahid, Afganistan hükümetinin ABD dahil tüm ülkelerle siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya hazır olduğunu ve “Amerika'nın Bagram'da ısrar etmek yerine buraya büyükelçilik açmasını ve diplomatik kanallar aracılığıyla olumlu ilişkiler kurmaya başlamasını” istediğini belirtti.