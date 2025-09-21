Trump'ın hedefinde bu kez Afganistan var! Eğer vermezse kötü şeyler olacak

Göreve geldiğinden bu yana birçok ülkeyi hedefine alan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez Afganistan için bir mesaj paylaştı.

Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nün ABD'ye geri verilmesi gerektiğini belirterek, "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak" ifadesini kullandı.

Trump düğmeye bastı: ABD ordusu havadan vurdu

TRUMP'TAN AFGANİSTAN'A DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye düzenlediği ziyaretin son gününde Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nü geri almaya çalıştıklarını belirten "O üssü geri istiyoruz. Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması" demişti.

"ABD'YE GERİ VERMEZSE, KÖTÜ ŞEYLER OLACAK"

Trump, Begram Hava Üssü ile ilgili Afganistan'a sosyal medya üzerinden pazar günü bir uyarıda bulundu.

Truth Social üzerinden paylaştığı metinde Trump, "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak" ifadelerine yer verdi.

Trump, daha önceki açıklamalarında da eski Başkan Joe Biden yönetimini, Bagram Hava Üssü'nü Çin'in kontrolüne terk etmekle suçlamıştı.