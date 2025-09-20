Trump düğmeye bastı: ABD ordusu havadan vurdu

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir tekne için düğmeye bastı. Trump'ın talimatı ile harekete geçen ABD ordusu o tekneyi havadan vurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ordusunun Güney Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu kaçakçılığı yapan ve ‘terörist örgüt’ olarak tanımlanan bir gruba ait tekneye saldırı düzenlenmesi talimatını verdiğini açıkladı.

Trump, istihbaratın teknedeki faaliyetlerin yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı olduğunu ve Amerikalıları zehirlemek amacıyla kullanılan bir güzergahta seyrettiğini doğruladığını kaydetti.

Uluslararası sularda tespit edilen teknedeki 3 kişinin saldırıda öldüğünü belirten Trump, herhangi bir ABD askerinin de saldırıda zarar görmediğini vurguladı. Trump ayrıca, “Amerika’da fentanil, uyuşturucu ve yasa dışı ilaç satışını ve Amerikalılara yönelik şiddet ile terör eylemlerini durdurun” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

