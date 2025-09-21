Trump Afganistan'a girmek istiyordu: Taliban'dan ABD'ye Bagram resti

ABD Başkanı Donald Trump’ın Afganistan’daki Bagram askeri üssünü almak istemesi ve bunun üzerinden Taliban yönetimini tehdit etmesinin ardından Taliban’dan art arda açıklamalar yapıldı. Yönetim, anlaşma olmayacağını vurguladı.

Son olarak ABD Başkanı tarafından yapılan "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak" açıklamasının ardından gerilimin tırmandığı süreçte Taliban yönetimi ABD’ye rest çekti.

Hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Trump’a “akılcı yaklaşma” önerisi yapılırken Savunma Bakanlığı ise “Afganistan’ın hiçbir toprağı görüşmeye açık değildir” vurgusu yaptı.

Trump'ın hedefinde bu kez Afganistan var! Eğer vermezse kötü şeyler olacakTrump'ın hedefinde bu kez Afganistan var! Eğer vermezse kötü şeyler olacak

‘ABD’YE AÇIKÇA BELİRTİLDİ’

Trump’a ithafen “Geçmişteki başarısızlıkları tekrarlamak yerine akılcı bir yaklaşım” izlemesi tavsiyesinde bulunulan hükümet adına sözcü tarafından yapılan açıklamada ABD ile Doha’da yapılan anlaşmanın ihlal edildiği vurgulandı.

“Afganistan İslam Emirliği, Şeriat ilkeleri ışığında, dengeli ve ekonomik odaklı dış politikası doğrultusunda, tüm ülkelerle karşılıklı ve ortak çıkarlara dayalı olumlu ilişkiler sürdürmeyi hedeflemektedir.

ABD'ye, tüm ikili müzakerelerde, Afganistan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün İslam Emirliği için büyük önem taşıdığı açıkça belirtilmiştir.

‘GEÇMİŞ BAŞARISIZLIKLARI TEKRARLAMAYIN’

Doha Anlaşması'nda ABD'nin "Afganistan'ın toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına karşı güç veya tehdit kullanmayacağına ve içişlerine karışmayacağına" söz verdiği ve bu nedenle taahhütlerine bağlı kalmalarının önemli olduğu belirtilmelidir.

Bu nedenle, geçmişin başarısız deneyimlerini tekrarlamak yerine, akılcı ve gerçekçi bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiği bir kez daha vurgulanmaktadır.”

Trump’tan gerilimi artıracak Çin açıklaması: ‘Nükleer silahlar 1 saat uzaklıkta’Trump’tan gerilimi artıracak Çin açıklaması: ‘Nükleer silahlar 1 saat uzaklıkta’

‘AFGANİSTAN TOPRAKLARI İÇİN ANLAŞMA MÜMKÜN DEĞİLDİR’

Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Fasihuddin Fitrat da, yerel medyada yayımlanan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Son zamanlarda, bazı kişiler Bagram hava üssünü geri almak için Afganistan ile müzakerelere başladıklarını söylediler. Afganistan topraklarının bir santimetrekaresi için bile anlaşma mümkün değildir. Buna ihtiyacımız yok.”

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

