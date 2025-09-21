Trump Afganistan'a girmek istiyordu: Taliban'dan ABD'ye Bagram resti

Son olarak ABD Başkanı tarafından yapılan "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak" açıklamasının ardından gerilimin tırmandığı süreçte Taliban yönetimi ABD’ye rest çekti.

Hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Trump’a “akılcı yaklaşma” önerisi yapılırken Savunma Bakanlığı ise “Afganistan’ın hiçbir toprağı görüşmeye açık değildir” vurgusu yaptı.

Trump'ın hedefinde bu kez Afganistan var! Eğer vermezse kötü şeyler olacak

Trump’a ithafen “Geçmişteki başarısızlıkları tekrarlamak yerine akılcı bir yaklaşım” izlemesi tavsiyesinde bulunulan hükümet adına sözcü tarafından yapılan açıklamada ABD ile Doha’da yapılan anlaşmanın ihlal edildiği vurgulandı.

ABD'ye, tüm ikili müzakerelerde, Afganistan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün İslam Emirliği için büyük önem taşıdığı açıkça belirtilmiştir.

“Afganistan İslam Emirliği, Şeriat ilkeleri ışığında, dengeli ve ekonomik odaklı dış politikası doğrultusunda, tüm ülkelerle karşılıklı ve ortak çıkarlara dayalı olumlu ilişkiler sürdürmeyi hedeflemektedir.

Doha Anlaşması'nda ABD'nin "Afganistan'ın toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına karşı güç veya tehdit kullanmayacağına ve içişlerine karışmayacağına" söz verdiği ve bu nedenle taahhütlerine bağlı kalmalarının önemli olduğu belirtilmelidir.

Bu nedenle, geçmişin başarısız deneyimlerini tekrarlamak yerine, akılcı ve gerçekçi bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiği bir kez daha vurgulanmaktadır.”