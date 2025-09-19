Trump’tan gerilimi artıracak Çin açıklaması: ‘Nükleer silahlar 1 saat uzaklıkta’

ABD başkanı, Amerikan güçlerinin eskiden ülkedeki en büyük ABD askeri üssü olan ve Çin'e yakınlığı nedeniyle önemli bir bölgesel dayanak noktası olan üssü yeniden işgal etmesi için Taliban ile müzakere ettiğini açıkladı.

Trump’ın Çin hakkındaki yorumlarının, Batılı müttefikleri alarma geçirecek. Artan gerginliğin daha fazla ekonomik çalkantıya ve hatta askeri çatışmalara yol açabileceği endişesi bulunuyor.

'GERİ ALMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Perşembe günü İngiltere ziyareti kapsamında Başbakan Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan ABD Başkanı, "Dünyanın en büyük hava üslerinden biri. Onlara bedavaya verdik. Bu arada, onu geri almaya çalışıyoruz” dedi.

"Onu geri almaya çalışıyoruz çünkü onlarında bizden bir şeylere ihtiyaçları var. O üssü geri istiyoruz. Ama üssü istememizin nedenlerinden biri, bildiğiniz gibi, Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması."

TALİBAN 'VERMEYECEĞİZ' DEDİ

Trump’ın açıklamalarına cevap veren bir Taliban sözcüsü ise ABD ile Afganistan arasında diyalogun artmasını istediklerini ancak askeri üssün ABD’ye verilmesinin gündemde olmadığını söyledi.

“Başkan Donald Trump, Bagram ile ilgili bir anlaşmayı tartıştı. Siyasetin ötesinde, o başarılı bir iş adamıdur ve bir anlaşma yoluyla Bagram'ı geri almaktan da bahsediyor. Afganistan ve ABD karşılıklı etkileşime ihtiyaç duymaktadır ve ABD'nin Afganistan'da askeri varlığı olmadan, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde ekonomik ve siyasi bağlar kurabiliriz. Ancak, Afganlar tarihsel olarak askeri varlığı hiçbir zaman kabul etmemişlerdir ve bu, Doha görüşmeleri ve anlaşması sırasında tamamen reddedilmiştir, ancak diğer türden ilişkiler için kapılar açık kalmaktadır.”

BİDEN YÖNETİMİNİ SUÇLADI

Trump, 2021'de ABD'nin Afganistan'dan çalkantılı bir şekilde çekilmesini eleştirerek, bu çekilmenin Amerikan silahlarını ve üsler dahil diğer askeri varlıkları Taliban'ın eline bıraktığını iddia etti.

Şubat ayında, yeniden seçilmesinden sonraki ilk kabine toplantısında Trump, önceki Afganistan'dan çekilme planında “Bagram'ı elimizde tutacaktık... Afganistan için değil, Çin için, çünkü Çin'in nükleer füzelerini ürettiği yerden tam olarak bir saat uzaklıkta” dedi.

Trump, Bagram'ın, ağır beton ve çelikten inşa edilmiş en büyük pistlerden birine sahip, dünyanın en büyük hava üslerinden biri olduğunu da sözlerine ekledi.

ÇİN KULLANIYOR İDDİASINA TALİBAN'DAN YALANLAMA

Trump ayrıca o sırada Çin'in havaalanınında bulunduğunu iddia etmişti. Ancak Taliban, Trump'ın iddialarını reddetti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid, havaalanının Çin tarafından değil, Afganistan tarafından kontrol edildiğini söyledi.

Raporlara göre Taliban, insan hakları ihlalleri ve devam eden terör tehdidi nedeniyle jeopolitik olarak izole edildikten sonra ABD ile ilişkilerini normalleştirmekle ilgileniyor.