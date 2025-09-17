Taliban'dan 'Kötülüklerin önlenmesi için' internet yasağı

Yayınlanma:
Afganistan’da bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, Taliban'ın kuzeyindeki bulunan Balkh eyaletinde fiber optik internet hizmetlerinin durdurulduğu öğrenildi.

Afganistan'ın Balkh eyaletinde WiFi, “kötülüklerin önlenmesi için” engellendi. Balkh'taki Taliban valisinin sözcüsü Attaullah Zaid, düzenlemeyi X'te yaptığı bir açıklamayla duyurdu.

“Bundan böyle, bu kablo üzerinden internet erişimi olmayacak ve tüm bağlantılar kesildi.”

Bazı bölgelerde her zaman erişilebilir olmayan mobil internetin etkilenmediği görülüyor.

Yerel haberlere göre, Afganlar, Kandahar ve Herat illerinde de bağlantı sorunları yaşadıklarını bildirdi.

KAPSAMLI BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Afganistan'ı yöneten Taliban, konu hakkında daha kapsamlı bir açıklama yapmadı.

Gazetecilerle konuşma yetkisi olmadığı için ismini vermek istemeyen bir yerel çalışan “WiFi yasağı, Balkh eyaletindeki Afgan hükümet çalışanlarını şaşırttı” dedi.

Kendisi ve diğer hükümet çalışanlarının hala mobil internet üzerinden iletişim kurabileceğini söyleyen çalışan, yasağın diğer illere de yayılabileceğine dair doğrulanmamış haberlerden endişe duyduğunu belirtti.

KADINLARIN EĞİTİMİ İÇİN ENGEL ÇIKARABİLİR

İnternetin kapatılması, Afgan kadın ve kız çocuklarına eğitim sağlama çabalarına büyük engel teşkil edebilir.

2021'de Taliban'ın Kabil'de yeniden iktidara gelmesiyle birlikte giderek sertleşen kısıtlamalar arasında internet, birçok Afgan kadın için bir kaçış yolu oldu.

Taliban, kadınların altıncı sınıftan sonra eğitim almasını yasakladı ve hareket özgürlüğüne kısıtlamalar getirdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

