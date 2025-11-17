ABD 21'nci kez havadan vurdu!

ABD ordusu, Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik operasyonlarının 21’incisini gerçekleştirdi. ABD Savunma Bakanlığı, düzenlenen hava saldırısında 3 kişinin öldüğünü duyurdu.

Güney Komutanlığı, saldırıya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak operasyonun ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'NARKOTİK GÜZERGÂHI ÜZERİNDE İLERLEDİĞİ' AÇIKANDI

ABD ordusu Güney Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, istihbarat birimlerinin hedef alınan teknenin yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle izlendiğini, teknenin “bilinen bir narkotik güzergâhı üzerinde ilerlediğinin ve uyuşturucu taşıdığının doğrulandığını” belirttiği aktarıldı.

Saldırının, Karayipler’de ve Venezuela açıklarında operasyonlar yürüten ‘Güney Mızrağı Ortak Görev Gücü’ tarafından düzenlendiği ifade edildi.