ABD Pasifik’te iki gemiyi vurdu: 6 kişi öldü

Yayınlanma:
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Donald Trump’ın emriyle Pasifik Okyanusu’nun doğusunda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen iki gemiye hava saldırısı düzenlediklerini ve gemilerdeki 6 kişinin öldüğünü açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın emriyle Pasifik’in doğusunda iki gemiye yönelik “ölümcül kinetik saldırı” düzenlediklerini duyurdu.

Hegseth, saldırının, “terör listesinde yer alan gruplar tarafından işletildiği” iddia edilen gemilere yönelik olduğunu belirterek, “İstihbaratımıza göre bu gemiler uyuşturucu kaçakçılığı rotasında bulunuyordu ve içinde büyük miktarda uyuşturucu madde taşıyorlardı” ifadelerini kullandı.

Saldırıların uluslararası sularda gerçekleştirildiğini aktaran Hegseth, her iki gemide bulunan 3’er kişinin öldüğünü, ABD güçlerinden ise kimsenin zarar görmediğini söyledi.

ABD Senatosu'nda kritik uzlaşma: Demokratlar ve Cumhuriyetçiler anlaştıABD Senatosu'nda kritik uzlaşma: Demokratlar ve Cumhuriyetçiler anlaştı

TRUMP’IN KARARNAMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartellerine karşı “yerinde mücadele” kapsamında ordunun daha aktif kullanılması talimatını vermişti.

Bu çerçevede ABD, ağustos sonunda Venezuela açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermişti. Savunma Bakanı Hegseth o dönem yaptığı açıklamada, “ABD ordusu, Venezuela’da rejim değişikliği dahil her türlü operasyona hazır” demişti.

ULUSLARARASI TEPKİLER VE TARTIŞMALAR

ABD ordusunun son dönemde Karayipler ve Pasifik Okyanusu’nda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla bazı teknelere saldırılar düzenlemesi, uluslararası kamuoyunda “yargısız infaz” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Uluslararası hukuk uzmanları, bu tür operasyonların “yargı yetkisi dışındaki bölgelerde ölümcül güç kullanımı” anlamına geldiğini ve ciddi insan hakları ihlalleri doğurabileceğini vurguluyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

