ABD Senatosu'nda kritik uzlaşma: Demokratlar ve Cumhuriyetçiler anlaştı

ABD'de hükümetin kapanmasına neden olan bütçe krizine çözüm bulmak amacıyla önemli bir adım atıldı. ABD Senatosu’nda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya vardı.

Ilımlı Demokrat senatörlerin de geçici bütçe konusunda "evet" oyu vereceklerini açıklamalarıyla birlikte, Senato’da yapılacak oylamada bu bütçenin kabul edilmesi bekleniyor. Kabul edilmesi halinde geçici bütçe yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde görüşülecek.

"HÜKÜMETİN KAPANMASINI SONA ERDİRMEYE YAKINIZ"

Temsilciler Meclisi'nden de geçerse Beyaz Saray'a gönderilecek olan tasarının, ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanmasıyla hükümetin yeniden açılması hedefleniyor. Bu geçici bütçenin, hükümetin ocak ayı sonuna kadar fonlanmasını sağlaması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin iyimserliğini dile getirerek, "Çok yaklaştığımızı düşünüyorum, hükümetin kapanmasını sona erdirmeye yakınız" ifadelerini kullandı. Bu uzlaşma, ABD'de bir süredir devam eden bütçe krizinin aşılması yolunda kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.