9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı, yasa dışı bahis ve sahte yatırım danışmanlığı dolandırıcılığına karşı 9 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı.

Adana ve Afyon il jandarma komutanlıkları tarafından düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerine üye topladıkları, mevcut üyeleri bonus vererek yeniden oynamaya teşvik ve ikna ettikleri belirlendi. Ayrıca üye aramalarını, "Linux" tabanlı sunucularda yüklü yazılımlara web arayüzlerinden erişerek gerçekleştirdikleri tespit edildi.

BÜYÜK VURGUN ORTAYA ÇIKTI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) destekli yürütülen operasyonlarda, zanlılara ait hesaplarda yaklaşık 170 milyon liralık şüpheli işlem hacmi olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında 54 banka hesabı, 2 kripto hesabı ve 7 lüks araca el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Operasyonlarda ayrıca çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar ve dijital materyale de el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.