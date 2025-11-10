9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı
Yayınlanma:
Jandarma Genel Komutanlığı, yasa dışı bahis ve sahte yatırım danışmanlığı dolandırıcılarına yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 21 zanlı gözaltına alınırken, zanlılara ait hesaplarda yaklaşık 170 milyon liralık şüpheli işlem hacmi tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, yasa dışı bahis ve sahte yatırım danışmanlığı dolandırıcılığına karşı 9 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı.

Adana ve Afyon il jandarma komutanlıkları tarafından düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerine üye topladıkları, mevcut üyeleri bonus vererek yeniden oynamaya teşvik ve ikna ettikleri belirlendi. Ayrıca üye aramalarını, "Linux" tabanlı sunucularda yüklü yazılımlara web arayüzlerinden erişerek gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Muğla'da kuş gribi alarmı!Muğla'da kuş gribi alarmı!

BÜYÜK VURGUN ORTAYA ÇIKTI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) destekli yürütülen operasyonlarda, zanlılara ait hesaplarda yaklaşık 170 milyon liralık şüpheli işlem hacmi olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında 54 banka hesabı, 2 kripto hesabı ve 7 lüks araca el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Operasyonlarda ayrıca çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar ve dijital materyale de el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Türkiye
7.6 milyar TL'lik bahis ağı çökertildi
7.6 milyar TL'lik bahis ağı çökertildi
Yeni Şafak'tan Vedat Milor'a akılalmaz Esad suçlaması
Yeni Şafak'tan Vedat Milor'a akılalmaz Esad suçlaması
AKP'nin 'kayyum' planı sürece takıldı
AKP'nin 'kayyum' planı sürece takıldı