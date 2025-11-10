Muğla'da kuş gribi alarmı!

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’ndeki Azmak Nehri’nde son iki gündür ölü bulunan kaz ve ördeklerle ilgili yapılan laboratuvar incelemelerinde kuş gribi (avian influenza) tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yurttaşlara acil uyarı yaparak gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Azmak Nehri çevresinde çok sayıda yabani kanatlı hayvanın ölü bulunması üzerine bölgeye giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölen hayvanlardan numune alarak laboratuvara göndermişti. Yapılan tetkiklerde kuş gribine rastlanması üzerine bölgede risk seviyesi yükseltildi.

KUŞ GRİBİ TESPİT EDİLDİ

Gökova Mahalle Muhtarı Ulaş Bavut, İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından muhtarlara gönderilen bilgilendirme mesajını kamuoyuna duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Akyaka Mahallesi Kadın Azmağı bölgesinde yaşayan yabani kanatlı hayvanlarda kuş gribi hastalığı tespit edilmiştir. Olası bulaşmayı önlemek için vatandaşlarımızın evcil kanatlı hayvanlarını kapalı kümeslerde tutmaları, yemlik ve suluklarını da kapalı alanlarda bulundurmaları önemlidir.”

Kuş gribi geri mi döndü? Yetkililer alarma geçti!

Yetkililer ayrıca bölgede temas riskini en aza indirmek için vatandaşların ölü veya hasta kuşlara dokunmaması, durumun derhal ilgili kurumlara bildirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin Akyaka ve çevresinde takip, dezenfeksiyon ve kontrol çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Muğla genelinde olası yayılma ihtimaline karşı gözlem ve taramaların artırıldığı bildirildi.