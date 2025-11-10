Muğla'da kuş gribi alarmı!

Muğla'da kuş gribi alarmı!
Yayınlanma:
Muğla Akyaka’daki ölü kaz ve ördekler incelendi. Kuş gribi tespit edildi

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’ndeki Azmak Nehri’nde son iki gündür ölü bulunan kaz ve ördeklerle ilgili yapılan laboratuvar incelemelerinde kuş gribi (avian influenza) tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yurttaşlara acil uyarı yaparak gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Azmak Nehri çevresinde çok sayıda yabani kanatlı hayvanın ölü bulunması üzerine bölgeye giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölen hayvanlardan numune alarak laboratuvara göndermişti. Yapılan tetkiklerde kuş gribine rastlanması üzerine bölgede risk seviyesi yükseltildi.

KUŞ GRİBİ TESPİT EDİLDİ

Gökova Mahalle Muhtarı Ulaş Bavut, İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından muhtarlara gönderilen bilgilendirme mesajını kamuoyuna duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Akyaka Mahallesi Kadın Azmağı bölgesinde yaşayan yabani kanatlı hayvanlarda kuş gribi hastalığı tespit edilmiştir. Olası bulaşmayı önlemek için vatandaşlarımızın evcil kanatlı hayvanlarını kapalı kümeslerde tutmaları, yemlik ve suluklarını da kapalı alanlarda bulundurmaları önemlidir.

Kuş gribi geri mi döndü? Yetkililer alarma geçti!Kuş gribi geri mi döndü? Yetkililer alarma geçti!

Yetkililer ayrıca bölgede temas riskini en aza indirmek için vatandaşların ölü veya hasta kuşlara dokunmaması, durumun derhal ilgili kurumlara bildirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin Akyaka ve çevresinde takip, dezenfeksiyon ve kontrol çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Muğla genelinde olası yayılma ihtimaline karşı gözlem ve taramaların artırıldığı bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Türkiye
7.6 milyar TL'lik bahis ağı çökertildi
7.6 milyar TL'lik bahis ağı çökertildi
Yeni Şafak'tan Vedat Milor'a akılalmaz Esad suçlaması
Yeni Şafak'tan Vedat Milor'a akılalmaz Esad suçlaması
AKP'nin 'kayyum' planı sürece takıldı
AKP'nin 'kayyum' planı sürece takıldı